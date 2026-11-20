Sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenme ve egzersiz kadar gün içinde yapılan aktivitelerin zamanlaması da önem taşıyor olabilir. ABD'deki Missouri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, her gün benzer saatlerde sürdürülen alışkanlıkların sağlık üzerindeki olası etkilerine ışık tuttu. Araştırmacılar, özellikle ileri yaştaki bireylerin uyku düzenlerini, yemek saatlerini ve sosyal yaşam alışkanlıklarını inceleyerek beklenmedik sonuçlara ulaştı. Günlük rutinleri daha düzenli olan katılımcıların daha az fiziksel ağrı ve depresyon belirtisi bildirdiği görüldü. Üstelik bu bağlantı, uyku problemi yaşayan kişilerde de gözlemlendi. Peki, hangi günlük alışkanlıklar sağlığı destekleyebilir? Her gün aynı saatlerde uyanmak ve yemek yemek neden önemli? İşte bilim insanlarının günlük yaşam alışkanlıklarıyla ilgili ortaya koyduğu araştırmanın ayrıntıları...

HER GÜN AYNI SAATLERDE YAPILAN ALIŞKANLIKLAR İNCELENDİ

Missouri Üniversitesi Eğitim ve İnsan Gelişimi Fakültesinden araştırmacı Eunjin Lee Tracy öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, yaş ortalaması 68,3 olan 67 yetişkinin günlük yaşam alışkanlıkları değerlendirildi. Katılımcıların 37'sinde uykusuzluk sorunu bulunurken 30 kişi uyku problemi yaşamayan grupta yer aldı. Araştırmacılar, bireylerin uyanma, yemek yeme, çalışma, sosyal etkileşim ve uyuma saatlerindeki düzenlilik ile fiziksel ağrı, depresyon belirtileri ve vücut kitle indeksi arasındaki bağlantıları araştırdı. Elde edilen bulgular, günlük rutinleri daha istikrarlı olan kişilerin sağlık göstergelerinde dikkat çekici farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu.

DÜZENLİ YAŞAM İLE AĞRI VE DEPRESYON ARASINDA BAĞLANTI BULUNDU

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, günlük aktivitelerini benzer saatlerde gerçekleştiren katılımcıların daha düşük düzeyde fiziksel ağrı ve depresyon belirtisi bildirmesi oldu. Uykusuzluk yaşayan bireylerin genel olarak daha fazla ağrı ve depresyon belirtisi gösterdiği belirlense de düzenli alışkanlıklarla sağlık arasındaki olumlu bağlantının uyku durumundan bağımsız olarak devam ettiği görüldü. Çalışmada günlük rutinlerin düzenliliği ile daha düşük vücut kitle indeksi arasında da ilişki tespit edildi. Bununla birlikte araştırma, belirli saatlerde yapılan aktivitelerin ağrıyı veya depresyonu doğrudan azalttığını kanıtlamıyor.

VÜCUDUN BİYOLOJİK SAATİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bilim insanlarına göre araştırmada gözlemlenen ilişkinin arkasında vücudun doğal biyolojik saati bulunuyor olabilir. Sirkadiyen ritim olarak adlandırılan bu sistem, yaklaşık 24 saatlik döngü içerisinde uyku, uyanıklık, hormon faaliyetleri ve metabolizma gibi birçok süreci düzenliyor. Sabah uyanmak, yemek yemek, çalışmak ve uyumak gibi aktivitelerin benzer saatlerde gerçekleştirilmesi, biyolojik saatin çevresel koşullarla uyumunu destekleyen zaman işaretleri oluşturuyor. Araştırmacı Eunjin Lee Tracy, günlük aktivitelerin düzenli zamanlarda yapılmasının vücudun iç saatlerinin eş zamanlı çalışmasına yardımcı olabileceğini ve bunun uzun vadeli sağlık sonuçlarıyla bağlantılı göründüğünü belirtiyor.

HAFTA SONU UYKU SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMEK VÜCUDU ETKİLİYOR MU?

Araştırmacılar, hafta içi ve hafta sonu arasında uyku saatlerinde yaşanan büyük değişikliklere de dikkat çekiyor. Hafta boyunca erken uyanan bir kişinin hafta sonları çok geç yatması ve sabah saatlerinde normalden daha uzun uyuması, biyolojik saat ile günlük yaşam programı arasında uyumsuzluk oluşturabiliyor. Bilim dünyasında sosyal jet lag olarak adlandırılan bu durum, farklı saat dilimlerine yolculuk yapılmadan da ortaya çıkabiliyor. Eunjin Lee Tracy, hafta sonları dahil olmak üzere uyku ve uyanma saatlerinde mümkün olduğunca tutarlı bir düzen sürdürmenin biyolojik ritimdeki dalgalanmaları sınırlamaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

UYKUSUZLUK YAŞAYANLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Çalışmada elde edilen bulgular, yalnızca iyi uyumanın değil, günün geri kalanında sürdürülen alışkanlıkların da sağlıkla bağlantılı olabileceğini gösterdi. Uykusuzluk yaşayan katılımcılar arasında günlük rutinleri daha düzenli olanların daha az ağrı ve depresyon belirtisi bildirmesi, araştırmanın öne çıkan sonuçlarından biri oldu. Araştırmacılar, uyku kalitesinin sağlık açısından önemini koruduğunu ancak sağlıklı yaşam değerlendirmelerinde yalnızca gece uykusuna odaklanmanın yeterli olmayabileceğini vurguluyor. Gün boyunca sürdürülen aktivitelerin zamanlamasının da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

GÜNLÜK YAŞAMDA HANGİ ALIŞKANLIKLARA DİKKAT EDİLMELİ?

Araştırma sonuçları, günlük programda büyük değişiklikler yapmak yerine temel alışkanlıkların zamanlamasında istikrar sağlamanın önemine işaret ediyor. Sabahları benzer saatlerde uyanmak, öğünleri mümkün olduğunca düzenli zamanlarda tüketmek, sosyal aktivitelere vakit ayırmak ve gece uykusuna geçiş saatlerini belirli bir düzende tutmak, biyolojik ritmin korunmasına yardımcı olabilecek davranışlar arasında gösteriliyor. Araştırmacılar, yalnızca yaşlı bireylerin değil, farklı yaş gruplarındaki insanların da günlük yaşamlarında bu düzeni sağlamaktan yarar görebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu olası faydaların daha geniş katılımlı araştırmalarla incelenmesi gerekiyor.

BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

Journal of Behavioral Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, günlük alışkanlıklarla sağlık arasındaki ilişkiye yönelik yeni veriler sundu. Araştırmanın ilk sonuçları Mart 2026'da bilimsel olarak yayımlanırken Missouri Üniversitesi, bulgulara ilişkin açıklamasını 28 Temmuz 2026'da paylaştı. Çalışmanın Kasım ayında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte günlük rutinlerin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olası etkileri dikkat çekti. Bununla birlikte araştırmanın 67 kişilik bir katılımcı grubuna ve kişilerin kendi bildirimlerine dayanması, sonuçların yorumlanmasında önemli bir sınırlılık oluşturuyor. Bilim insanları, daha düzenli günlük alışkanlıkların doğrudan ağrıyı azalttığını veya depresyonu tedavi ettiğini söylemek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.