Birçok kullanıcı bu pratik özelliklerin farkında değil. iOS, Gboard ve Samsung Klavye gibi araçlarda bulunan bu kısayollar, telefonda yazı yazmayı önemli ölçüde hızlandırabiliyor. İşte akıllı telefon klavyesinde işinizi kolaylaştıracak az bilinen özellikler ve pratik kullanım ipuçları…

1. BOŞLUK TUŞU İLE İMLECİ MOUSE GİBİ KULLANIN

Uzun bir mesajda yanlış yazılan tek bir harfi düzeltmek için parmağınızla kelimenin tam ortasına dokunmaya çalışmanıza gerek yok.

NASIL YAPILIR?

Klavyedeki Boşluk (Space) tuşuna basılı tutun ve parmağınızı kaldırmadan sağa ya da sola kaydırın. Klavye adeta bir dokunmatik yüzeye (trackpad) dönüşecek ve imleci istediğiniz harfin arasına milimetrik olarak yerleştirmenizi sağlayacaktır.

2. SİLME TUŞUNU KAYDIRARAK KELİME KELİME SİLİN

Yazdığınız bir cümleyi silmek için geri silme (Backspace) tuşuna defalarca basmak yerine kaydırma hareketini kullanabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Android cihazlarda (özellikle Gboard'da) Silme (X) tuşuna basılı tutup parmağınızı sola doğru kaydırdığınızda kelimeler blok halinde seçilir. Parmağınızı kaldırdığınız anda seçili tüm kelimeler tek seferde silinir.

3. NOKTA KOYMAK İÇİN İKİ KEZ BOŞLUĞA BASIN

Cümle sonlarında noktalama menüsüne geçiş yapmanıza gerek kalmadan hızlıca nokta koyabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Cümlenizi bitirdikten sonra Boşluk (Space) tuşuna art arda iki kez dokunun. Klavye otomatik olarak son kelimenin yanına nokta koyar, bir boşluk bırakır ve bir sonraki kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

4. RAKAM VE SEMBOLLERE TEK HAREKETLE ULAŞIN

Sadece tek bir rakam veya soru işareti yazmak için klavye düzenini değiştirip tekrar harflere dönmek zaman kaybettirir.

NASIL YAPILIR?

Klavyenin sol alt köşesindeki 123 veya ?123 tuşuna basılı tutun, parmağınızı kaldırmadan istediğiniz rakamın veya sembolün üzerine sürükleyin ve bırakın. Karakter yazılacak ve klavye otomatik olarak tekrar harf görünümüne dönecektir.

5. SIK KULLANDIĞINIZ CÜMLELERİ KISALTMALARA DÖNÜŞTÜRÜN

E-posta adresinizi, ev adresinizi veya sık tekrarladığınız kalıp cümleleri her seferinde tek tek yazmak zorunda değilsiniz.

NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun Ayarlar > Klavye > Metin Değişimi (veya Kişisel Sözlük) bölümüne girin. Örneğin "eposta" yazdığınızda otomatik olarak tam e-posta adresinizin çıkmasını sağlayacak kısayollar tanımlayabilirsiniz.