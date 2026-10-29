İstanbul'da sonbaharın en güzel 7 rotası! Görenler hayran kalıyor

İstanbul'da sonbahar, doğanın en güzel renklerini ortaya çıkarırken hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için de farklı gezi seçenekleri sunuyor. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler, uzun yolculuklar yapmadan ağaçlarla çevrili yürüyüş yollarına, göl manzaralarına ve sakin sahillere ulaşabiliyor. Özellikle ekim ve kasım aylarında değişen yaprak renkleri, İstanbul'un bazı noktalarını adeta bir tabloya dönüştürüyor. Peki, İstanbul'da sonbaharda gezilecek en güzel yerler nereler? İşte doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve hafta sonu kaçamağı için tercih edilebilecek 7 rota.

1. ATATÜRK ARBORETUMU: SONBAHARIN BÜTÜN RENKLERİ BİR ARADA

Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu, İstanbul'da sonbaharın en etkileyici manzaralarını görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Farklı ağaç türlerinin bulunduğu bu özel alanda, sarıdan kızıla dönen yapraklar ve göletlere yansıyan ağaçlar dikkat çekiyor. Özellikle ekim sonu ve kasım aylarında doğa fotoğrafçılığı için güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Yürüyüş yolları ve sakin atmosferiyle öne çıkan arboretum, aynı zamanda bir canlı bitki müzesi olarak hizmet veriyor. Pazartesi günleri kapalı olan alanda piknik ve bisiklet gibi etkinliklere izin verilmiyor.

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2. BELGRAD ORMANI: YAPRAKLARIN ARASINDA UZUN BİR YÜRÜYÜŞ

İstanbul'un en bilinen doğal alanlarından Belgrad Ormanı, sonbaharda bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor. Sarı ve kahverengi yapraklarla kaplanan patikalar, yürüyüş yapmak ve doğanın sesini dinlemek isteyenler için güzel bir ortam oluşturuyor. Sarıyer ve Bahçeköy çevresinde bulunan ormanda, Neşet Suyu yürüyüş parkuru ile tarihi bentlerin yakınındaki güzergahlar öne çıkıyor. Özellikle sabah saatlerinde yürüyüş yapmak, yoğun hafta sonu kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için daha uygun olabiliyor.

3. EMİRGAN KORUSU: BOĞAZ MANZARASINDA SONBAHAR KEYFİ

İstanbul'da şehirden fazla uzaklaşmadan sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için Emirgan Korusu güzel bir seçenek oluşturuyor. Sarıyer'de bulunan koru, geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, göletleri ve tarihi köşkleriyle dikkat çekiyor. İlkbaharda laleleriyle tanınan Emirgan Korusu, sonbaharda ise renk değiştiren ağaçlarıyla farklı bir atmosfere bürünüyor. Koru içindeki yürüyüşün ardından Emirgan sahiline inerek Boğaz manzarası eşliğinde vakit geçirmek de mümkün.

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4. POLONEZKÖY: ŞEHRİN YAKININDA DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Beykoz'da bulunan Polonezköy, özellikle hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Ormanlarla çevrili köy, yürüyüş alanları, bahçeleri ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Sonbaharda ağaçların renk değiştirmesiyle birlikte bölgede fotoğraf çekmek ve doğa yürüyüşü yapmak için güzel manzaralar oluşuyor. Polonezköy Tabiat Parkı çevresinde vakit geçirmek, İstanbul'dan ayrılmadan kısa bir doğa kaçamağı yapmak isteyenler için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

5. YILDIZ PARKI: ŞEHRİN ORTASINDA SAKLI SONBAHAR MANZARASI

Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, İstanbul'un merkezinde bulunmasına rağmen ziyaretçilerine ağaçlarla çevrili sakin yürüyüş yolları sunuyor. Tarihi köşklerin, göletlerin ve geniş ağaçlık alanların bulunduğu park, sonbaharda sararan yapraklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kısa bir yürüyüş yapmak ve şehrin kalabalığından bir süre uzaklaşmak isteyenler için ulaşımı kolay bir seçenek. Yıldız Parkı gezisi, Ortaköy ve Çırağan Caddesi çevresindeki yürüyüşlerle de birleştirilebiliyor.

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6. AĞVA: NEHİR KENARINDA SAKİN BİR HAFTA SONU

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva, sonbaharda deniz ve orman manzarasını bir arada görmek isteyenler için öne çıkan rotalardan biri. Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin çevresindeki doğal alanlar, bölgenin en dikkat çekici özellikleri arasında bulunuyor. Nehir kıyısında yürüyüş yapmak, manzaraya karşı kahvaltı etmek veya Karadeniz sahilinde zaman geçirmek isteyenler için Ağva güzel bir alternatif oluşturuyor. Özellikle günübirlik gezi ya da kısa bir hafta sonu tatili planlayanlar, bu bölgede İstanbul'un kalabalığından uzaklaşabiliyor.

7. BURGAZADA: VAPURLA BAŞLAYAN HUZURLU BİR KAÇAMAK

İstanbul'da sonbaharın tadını çıkarmak için mutlaka ormanlık bölgelere gitmek gerekmiyor. Adalar arasında yer alan Burgazada, sakin sokakları, tarihi evleri ve deniz manzaralı yürüyüş yollarıyla farklı bir seçenek sunuyor. Vapur yolculuğuyla başlayan gezi, adanın ağaçlarla çevrili sokaklarında ve sahil boyunca devam edebiliyor. Özellikle deniz havası almak, kısa yürüyüşler yapmak ve günü sakin bir ortamda geçirmek isteyenler için Burgazada, sonbaharda değerlendirilebilecek rotalardan biri.

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İSTANBUL'DA SONBAHAR GEZİSİNE ÇIKMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

İstanbul'da sonbahar gezisi planlayanların hava koşullarını ve ziyaret edecekleri alanların kurallarını önceden kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle ormanlık alanlarda yağış sonrasında yürüyüş yolları kayganlaşabiliyor. Rahat ayakkabılar tercih etmek ve günü erken saatlerde planlamak, gezinin daha keyifli geçmesine yardımcı olabiliyor. Atatürk Arboretumu gibi belirli ziyaret saatleri ve özel kuralları bulunan alanlarda ise gitmeden önce güncel giriş koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Ekim sonundan kasım ayına uzanan dönem, İstanbul'da sonbaharın renklerini görmek isteyenler için birbirinden farklı güzergahlar sunuyor.