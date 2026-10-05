Karl Deisseroth kimdir, kaç yaşında? 2026 Nobel Tıp Ödülü sahibi Karl Deisseroth’un eğitimi ve kariyeri

Karl Deisseroth, 2026 Nobel Tıp Ödülü’nün ardından araştırmalarıyla gündeme geldi. Stanford Üniversitesi’nde biyomühendislik ile psikiyatri ve davranış bilimleri alanlarında profesörlük yapan Deisseroth, sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik yönteminin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Peki, Karl Deisseroth kimdir, kaç yaşında? İşte, Karl Deisseroth’un hayatı ve biyografisi…

KARL DEİSSEROTH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Karl Deisseroth, 1971 yılında ABD’de doğan Amerikalı bilim insanıdır. 54 yaşında olan Deisseroth, Stanford Üniversitesi’nde biyomühendislik ile psikiyatri ve davranış bilimleri alanlarında profesör olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Howard Hughes Medical Institute bünyesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

REKLAM

Sinirbilim, biyomühendislik ve psikiyatri alanlarında çalışmalar yürüten Deisseroth, özellikle optogenetik alanındaki araştırmalarıyla tanınıyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra Stanford’da psikiyatrist olarak da görev yapıyor.

KARL DEİSSEROTH NOBEL ÖDÜLÜ’NÜ NEDEN ALDI?

Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne “ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik” alanındaki keşifleri nedeniyle layık görüldü.

Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir algde ışığa duyarlı channelrhodopsin adlı proteini keşfetti. Deisseroth ise bu proteinin genini sinir hücrelerine aktararak mavi ışıkla sinir sinyali oluşturmayı başardı. Daha sonra yöntemi canlı fare beyninde uygulayarak ışık aracılığıyla sinir hücrelerinin kontrol edilmesini mümkün hale getirdi.

REKLAM

Optogenetik olarak adlandırılan bu yöntem, araştırmacıların belirli sinir hücrelerinin faaliyetini ışık kullanarak kontrol etmesine imkan sağlıyor. Böylece hafıza, duygu ve davranışlarla bağlantılı sinir devrelerinin işleyişi daha ayrıntılı biçimde araştırılabiliyor.

KARL DEİSSEROTH’UN EĞİTİMİ

Deisseroth, 1992 yılında Harvard Üniversitesi’nde biyokimya bilimleri alanındaki lisans eğitimini tamamladı. Ardından Stanford Üniversitesi’nde nörobilim alanında doktora yaptı ve 2000 yılında tıp eğitimini tamamladı.

Stanford’da psikiyatri ihtisasını da tamamlayan Deisseroth, 2004 yılında psikiyatri bölümünde akademik görev üstlendi. 2005 yılında biyomühendislik ve psikiyatri alanlarında yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı ve 2012 yılında profesör oldu.

REKLAM

KARL DEİSSEROTH’UN KARİYERİ

Deisseroth’un kariyeri, sinirbilim ile biyomühendislik çalışmalarının kesişiminde şekillendi. Stanford’daki laboratuvarında optogenetik ve sinir devrelerinin incelenmesine yönelik çalışmalar yürüten bilim insanı, yöntemin nörobilim araştırmalarında yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, Deisseroth’un Hegemann ve Nagel ile yürüttüğü çalışmaların bilim dünyasındaki etkisini bir kez daha öne çıkardı. Üç bilim insanı, toplam 12 milyon İsveç kronu tutarındaki Nobel para ödülünü paylaşacak.