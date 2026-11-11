Kediler insanlara neden miyavlıyor? Bilim insanları araştırdı: 16 katlık fark ortaya çıktı!

Evcil kedilerin insanlarla kurduğu iletişimin en belirgin yollarından biri olan miyavlama, bilim insanlarının yeni araştırmasına konu oldu. Sao Paulo Üniversitesinden araştırmacılar, yiyeceğe ulaşamadıkları bir durumla karşılaştırılan 38 evcil kedinin davranışlarını insanın bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı senaryoda inceledi. Animal Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada ortaya çıkan fark, kedilerin miyavlamayı insanlara yönelik bir iletişim aracı olarak kullandığı görüşünü güçlendirdi.

İNSAN VARKEN MİYAVLAMA SAYISI BELİRGİN BİÇİMDE ARTTI

Araştırmaya, sahiplerinin yiyecek söz konusu olduğunda sık miyavladığını belirttiği 38 evcil kedi dahil edildi. Kedilerin önüne, kokusunu alabilecekleri ancak içindeki yiyeceğe kendi başlarına ulaşamayacakları delikli plastik bir kutu yerleştirildi.

Deneyin bir bölümünde odada kediyi izleyen bir insan bulunurken, diğer bölümde kediler yalnız bırakıldı. Odada bir insan varken kediler toplam 86 kez miyavladı. Yalnız kaldıklarında ise bu sayı 20'de kaldı. Yapılan analiz, bir insanın odada bulunması halinde kedilerin miyavlama olasılığının 16 kattan fazla arttığını gösterdi.

BAKIŞLARINI İNSANLA YİYECEK ARASINDA DEĞİŞTİRDİLER

Araştırmacılar yalnızca miyavlamaların sayısını değil, kedilerin bu sırada nereye baktığını ve nasıl davrandığını da inceledi.

Kedilerin insan bulunduğunda miyavlarken sık sık doğrudan kişiye baktıkları, bazı durumlarda ise bakışlarını insan ile yiyeceğin bulunduğu kutu arasında değiştirdikleri görüldü. İnsan odada olmadığında kedilerin daha fazla hareketsiz kaldığı ve kapıya baktığı gözlemlendi.

Bu davranış farkı, kedilerin yalnızca ulaşamadıkları yiyecek nedeniyle ses çıkarmadığını, çevrede kendilerine yardımcı olabilecek bir insan bulunduğunda miyavlamayı daha fazla kullandığını gösteriyor.

MİYAVLAMA İNSANA YÖNELİK BİR İLETİŞİM ARACI OLABİLİR

Araştırmayı yürüten Naila Fukimoto ve ekibi, çalışmada kaydedilen miyavlamaların büyük bölümünün belirli bir alıcıya, yani insana yöneltildiğine dikkat çekti.

Bulgular, miyavlamanın kedilerle insanlar arasındaki iletişimde özel bir işlev taşıdığı görüşünü destekliyor. Kedilerin karşılaştıkları sorunu kendi başlarına çözemediklerinde, insanın varlığına göre iletişim davranışlarını değiştirebildikleri görülüyor.

HER MİYAVLAMA "YARDIM ET" ANLAMINA GELMİYOR

Araştırma, kedilerin insanın sorunu çözebileceğini bilinçli olarak anlayıp anlamadığını ortaya koymuyor. Aynı şekilde kaydedilen her miyavlamanın doğrudan bir yardım talebi olduğu da söylenemiyor.

Bilim insanları, çalışmanın 38 kediyle sınırlı olduğunu ve deneye özellikle yiyecek konusunda sık miyavladığı bilinen kedilerin dahil edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sonuçların daha geniş kedi grupları üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor.