KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 KPSS giriş belgesi/yerleri nasıl sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı için geri sayım başladı. Ekim ayında yapılacak olan sınav öncesi KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Peki KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik kadrolarında görev almak isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruyu yanıtlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

REKLAM

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Sınav 25 Ekim’de yapılacağı için yakın zamanda KPSS giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.

Sınav giriş yerleri ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden görüntülenebilecek.