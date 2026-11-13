Mahzende tam 2 yıl bekletildi! Binlerce rakibini sollayıp dünyanın en iyisi seçildi

Bir peynirin dünyanın en iyisi olabilmesi için bazen en önemli malzeme zaman olabiliyor. Fransa'nın doğusundaki Jura Dağları'nda 24 ay boyunca olgunlaştırılan Comté, İspanya'nın Cordoba kentinde düzenlenen World Cheese Awards 2026'da binlerce rakibini geride bırakarak dünya şampiyonu seçildi. Pastörize edilmemiş inek sütünden üretilen peynir; fındıksı aroması, yoğun lezzet katmanları ve uzun olgunlaşma süresinin kazandırdığı karakteriyle jürinin dikkatini çekti.

5 BİN 330 PEYNİR ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKTI

Bu yılki yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı. Ürünler tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktığı his gibi özellikler üzerinden değerlendirildi.

İlk turları geçen peynirler arasından "Super Gold" ödülü alanlar yeniden tadıma alındı. Yarışmanın son aşamasında ise 14 süper jüri üyesinin seçtiği finalistler sahnede bir kez daha değerlendirildi.

Gecenin sonunda zirveye çıkan ürün, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Franche-Comté bölgesinde üretilen ve Fort des Rousses'ta iki yıl boyunca olgunlaştırılan Comté oldu.

FİNALDE ÜÇ PEYNİR AYNI PUANI ALDI

Şampiyonluk yarışı son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde 14 jüri üyesinin verdiği puanların ardından Comté, bir İsviçre dağ peyniri ve daha genç bir Fransız koyun sütü peyniriyle 81 puanda eşitlendi.

Kazananı ise eşitlik bozma kuralı belirledi. Comté, jüri üyelerinden aldığı puanlar arasındaki farkın diğer iki rakibine göre daha düşük olması sayesinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

JÜRİYİ EN ÇOK LEZZET DERİNLİĞİ ETKİLEDİ

Comté'yi finale taşıyan İspanyol peynir uzmanı Rafael Dominguez Gonzalez, ürünün en dikkat çekici özelliğinin lezzetindeki derinlik olduğunu vurguladı.

Peynirin ağızda ilerledikçe farklı tat katmanları ortaya çıkardığını belirten Gonzalez, özellikle fındıksı aromaların belirginleşmesine dikkat çekti. Jürinin değerlendirmesinde peynirin yalnızca ilk tadımda değil, ağızda bıraktığı uzun ve değişken lezzet de öne çıktı.

İKİ YILLIK BEKLEYİŞ FARK YARATTI

Kazanan peynirin karakterini belirleyen en önemli unsurlardan biri 24 aylık olgunlaşma süresi oldu.

World Cheese Awards sunucusu ve peynir yazarı Patrick McGuigan, Comté'nin koyu altın sarısı renginin ve gelişmiş aromasının büyük ölçüde zamandan kaynaklandığını belirtti. McGuigan'a göre süt, kültür, peynir mayası ve tuzun yanında zaman da peynirin lezzetini şekillendiren temel unsurlardan biri.

Uzun olgunlaşma süreci, peynirde daha yoğun aromaların oluşmasını sağlarken dokusunu ve rengini de değiştiriyor. Dünya şampiyonu Comté'nin iki yıl boyunca mahzende beklemesi de finalde onu öne çıkaran özelliklerden biri oldu.

1907'DEN BERİ AYNI AİLENİN ELİNDE

Dünya şampiyonu Comté, 1907 yılında kurulan aile şirketi JuraFlore tarafından Fort des Rousses'ta olgunlaştırıldı.

Şirketin kurucusunun torunlarından Franck Arnaud, ödülün ardından yaptığı açıklamada gelecek yıl aile işletmesinin 120'nci yılını kutlayacaklarını belirterek dünya şampiyonluğunun kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

İki yıl boyunca Jura Dağları'ndaki mahzende olgunlaşan tek bir peynir tekerleğinin binlerce rakibini geride bırakması, geleneksel peynir üretiminde zamanın ve olgunlaştırma sürecinin ne kadar belirleyici olabileceğini bir kez daha gösterdi.