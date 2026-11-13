Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Mahzende tam 2 yıl bekletildi! Binlerce rakibini sollayıp dünyanın en iyisi seçildi

        Mahzende tam 2 yıl bekletildi! Binlerce rakibini sollayıp dünyanın en iyisi seçildi

        Fransa'daki Jura Dağları'nda bulunan bir mahzende iki yıl boyunca olgunlaştırılan bir peynir, 45 ülkeden 5 bin 330 peynirin yarıştığı 2026 Dünya Peynir Ödülleri'nde dünyanın en iyisi seçildi. Üstelik finalde üç peynir aynı puana ulaşınca şampiyonu, jüri puanlarındaki kritik bir ayrıntı belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mahzende 2 yıl bekledi, dünya şampiyonu oldu!

        Bir peynirin dünyanın en iyisi olabilmesi için bazen en önemli malzeme zaman olabiliyor. Fransa'nın doğusundaki Jura Dağları'nda 24 ay boyunca olgunlaştırılan Comté, İspanya'nın Cordoba kentinde düzenlenen World Cheese Awards 2026'da binlerce rakibini geride bırakarak dünya şampiyonu seçildi. Pastörize edilmemiş inek sütünden üretilen peynir; fındıksı aroması, yoğun lezzet katmanları ve uzun olgunlaşma süresinin kazandırdığı karakteriyle jürinin dikkatini çekti.

        5 BİN 330 PEYNİR ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKTI

        Bu yılki yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı. Ürünler tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktığı his gibi özellikler üzerinden değerlendirildi.

        İlk turları geçen peynirler arasından "Super Gold" ödülü alanlar yeniden tadıma alındı. Yarışmanın son aşamasında ise 14 süper jüri üyesinin seçtiği finalistler sahnede bir kez daha değerlendirildi.

        Gecenin sonunda zirveye çıkan ürün, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Franche-Comté bölgesinde üretilen ve Fort des Rousses'ta iki yıl boyunca olgunlaştırılan Comté oldu.

        FİNALDE ÜÇ PEYNİR AYNI PUANI ALDI

        Şampiyonluk yarışı son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde 14 jüri üyesinin verdiği puanların ardından Comté, bir İsviçre dağ peyniri ve daha genç bir Fransız koyun sütü peyniriyle 81 puanda eşitlendi.

        Kazananı ise eşitlik bozma kuralı belirledi. Comté, jüri üyelerinden aldığı puanlar arasındaki farkın diğer iki rakibine göre daha düşük olması sayesinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

        JÜRİYİ EN ÇOK LEZZET DERİNLİĞİ ETKİLEDİ

        Comté'yi finale taşıyan İspanyol peynir uzmanı Rafael Dominguez Gonzalez, ürünün en dikkat çekici özelliğinin lezzetindeki derinlik olduğunu vurguladı.

        Peynirin ağızda ilerledikçe farklı tat katmanları ortaya çıkardığını belirten Gonzalez, özellikle fındıksı aromaların belirginleşmesine dikkat çekti. Jürinin değerlendirmesinde peynirin yalnızca ilk tadımda değil, ağızda bıraktığı uzun ve değişken lezzet de öne çıktı.

        İKİ YILLIK BEKLEYİŞ FARK YARATTI

        Kazanan peynirin karakterini belirleyen en önemli unsurlardan biri 24 aylık olgunlaşma süresi oldu.

        World Cheese Awards sunucusu ve peynir yazarı Patrick McGuigan, Comté'nin koyu altın sarısı renginin ve gelişmiş aromasının büyük ölçüde zamandan kaynaklandığını belirtti. McGuigan'a göre süt, kültür, peynir mayası ve tuzun yanında zaman da peynirin lezzetini şekillendiren temel unsurlardan biri.

        Uzun olgunlaşma süreci, peynirde daha yoğun aromaların oluşmasını sağlarken dokusunu ve rengini de değiştiriyor. Dünya şampiyonu Comté'nin iki yıl boyunca mahzende beklemesi de finalde onu öne çıkaran özelliklerden biri oldu.

        1907'DEN BERİ AYNI AİLENİN ELİNDE

        Dünya şampiyonu Comté, 1907 yılında kurulan aile şirketi JuraFlore tarafından Fort des Rousses'ta olgunlaştırıldı.

        Şirketin kurucusunun torunlarından Franck Arnaud, ödülün ardından yaptığı açıklamada gelecek yıl aile işletmesinin 120'nci yılını kutlayacaklarını belirterek dünya şampiyonluğunun kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

        İki yıl boyunca Jura Dağları'ndaki mahzende olgunlaşan tek bir peynir tekerleğinin binlerce rakibini geride bırakması, geleneksel peynir üretiminde zamanın ve olgunlaştırma sürecinin ne kadar belirleyici olabileceğini bir kez daha gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karlı dağda kaybolan kuzu 3 gün sonra döndü

        Artvin'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin "Şanslı Boncuk" adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi. (DHA...
        #Peynir
        #Fransa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"