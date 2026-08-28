Marsilya hangi ülkenin takımı? Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi oldu! İşte Olympique Marsilya'nın ülkesi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kurası çekildi. Böylece ülkemizin tek temsilcisi olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerden biri Marsilya oldu. Peki Marsilya hangi ülkenin takımı? İşte Marsilya ekibiyle ilgili merak edilenler...

MARSİLYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Marsilya, Fransa’nın futbol takımıdır. Kulüp, Fransa’nın güneyinde yer alan Marsilya kentinde kurulmuştur. Tam adı Olympique de Marseille olan ekip, Fransa futbolunun en köklü kulüpleri arasında gösterilir.

Mavi-beyaz renklere sahip olan Marsilya, iç saha maçlarını Stade Vélodrome’da oynar. Büyük taraftar desteğiyle bilinen Fransız temsilcisi, özellikle Avrupa kupalarındaki geçmişiyle dikkat çeker.

MARSİLYA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Marsilya, Fransa futbolunun en üst seviyesi olan Ligue 1’de mücadele etmektedir. Kulüp, Fransa’nın en başarılı ve en fazla taraftara sahip ekiplerinden biri olarak kabul edilir.

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Fransız ekibi, yerel ligde kazandığı şampiyonlukların yanı sıra Avrupa arenasında da önemli başarılara imza atmıştır.

MARSİLYA’NIN AVRUPA BAŞARISI

Olympique de Marseille, 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak Avrupa’nın en büyük kupasını kazanan ilk Fransız kulübü olmuştur.

Marsilya, bu başarısıyla Fransa futbol tarihinde özel bir yere sahip olurken, Avrupa kupalarında da deneyimli takımlardan biri konumundadır.