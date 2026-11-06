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        Haberler Bilgi Meğer cildimizin en büyük düşmanıymış! Kışın banyoda 10 dakikadan fazla kalıyorsanız dikkat!

        Meğer cildimizin en büyük düşmanıymış! Kışın banyoda 10 dakikadan fazla kalıyorsanız dikkat!

        Soğuk havalarda sıcak suyun altında uzun süre kalmak rahatlatıcı gelse de bu alışkanlığın cilt üzerinde beklenmedik sonuçları olabiliyor. Dermatologlar, özellikle duşun sıcaklığına ve süresine dikkat çekerek cildin doğal nem dengesini korumak için önemli uyarılarda bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        Meğer cildimizin en büyük düşmanıymış!

        Günün yorgunluğunu atmak için sıcak bir duş almak pek çok kişinin vazgeçilmez alışkanlıkları arasında yer alıyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte duşta geçirilen süre uzarken suyun sıcaklığı da artırılabiliyor. Ancak banyodan çıktıktan sonra cildinizde gerginlik, kuruluk veya kaşıntı hissediyorsanız bunun nedeni duş alışkanlıklarınız olabilir. 

        SICAK SU CİLDİNİZİN DOĞAL YAĞLARINI AZALTIYOR

        Sıcak suyla uzun süre duş almak cildin koruyucu yağ tabakasını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum özellikle kuru ve hassas ciltlerde gerginlik, pullanma ve kaşıntı gibi şikayetlere yol açabiliyor.

        Cleveland Clinic dermatologlarından Shilpi Khetarpal, sıcak suyun cildin nemini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre soğuk ve kuru havanın etkili olduğu kış aylarında bu durum daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle çok sıcak su yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor.

        DUŞTA KAÇ DAKİKA KALMAK GEREKİYOR?

        Duşun süresi de cilt sağlığı açısından önemli. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD), kuru cilt sorununu azaltmak isteyenlere banyo ve duş süresini 5-10 dakika ile sınırlandırmalarını tavsiye ediyor.

        Uzun süre suya maruz kalmak ve sıcak su kullanmak cildin kuruluğunu artırabiliyor. Bu nedenle duş sırasında suyun sıcaklığını düşürmek ve banyoda gereğinden fazla vakit geçirmemek önem taşıyor.

        DUŞTAN SONRA YAPILAN HATA KURULUĞU ARTIRABİLİR

        Cilt bakımında yalnızca duş sırasında yapılanlar değil, banyodan sonra uygulanan alışkanlıklar da etkili oluyor. Duştan çıkar çıkmaz havluyla cildi sertçe ovalamak, özellikle hassas ciltlerde tahrişe neden olabiliyor.

        Amerikan Dermatoloji Akademisi, cildin havluyla nazikçe tampon hareketlerle kurulanmasını öneriyor. Ayrıca duş sonrasında cilt henüz hafif nemliyken nemlendirici kullanılması, mevcut nemin korunmasına yardımcı oluyor.

        CİLDİNİZİ KORUMAK İÇİN BU 5 KURALA DİKKAT!

        Dermatologların önerileri doğrultusunda duş alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişiklikler cildinizin nem dengesini korumaya yardımcı olabilir:

        • Çok sıcak su yerine ılık su kullanın.
        • Duş süresini 5-10 dakika ile sınırlandırın.
        • Cildi tahriş edebilecek sert temizleyicilerden uzak durun.
        • Duştan sonra cildinizi havluyla ovalamayın.
        • Cildiniz hafif nemliyken nemlendirici uygulayın.

        Ciltteki kuruluk ve kaşıntı devam ediyorsa bunun yalnızca duş alışkanlıklarından kaynaklandığını düşünmeyin. Altta yatan başka bir cilt sorunu ihtimaline karşı dermatoloji uzmanına başvurun.

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        #duş
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