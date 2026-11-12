Ne limon suyu ne küp şeker! Pilav suyuna 1 çay kaşığı ekleyin: Lapa olmasını önlüyor

Mutfakta kıvamını tutturması en zor yemeklerin başında pirinç pilavı geliyor. Ölçüler tam ayarlansa bile pirincin pişerken suya bıraktığı fazla nişasta, tanelerin birbirine yapışmasına yol açıyor. Usta aşçıların da başvurduğu yöntemde ise tencereye eklenen az miktarda sirke bu sorunu kökten çözüyor.

PİRİNCİN LAPA OLMASINI NİŞASTA TETİKLİYOR

Pirinç sıcak suyla buluştuğunda içindeki nişasta su çekerek şişmeye başlıyor. Pişirme sırasında suya geçen nişasta miktarı arttıkça pirinç taneleri birbirine yapışıyor ve pilav lapa bir kıvam alıyor. Sirkenin asidik yapısı ise tam bu aşamada devreye girerek tanelerin dağılmasını önlüyor.

BİR ÇAY KAŞIĞI SİRKE YETERLİ OLUYOR

Pilavın pişirme suyuna eklenen az miktarda sirke, pirinçlerin daha diri kalmasını ve birbirinden kolayca ayrılmasını sağlıyor.

Burada en kritik nokta ölçüyü kaçırmamak. Her 1 su bardağı çiğ pirinç için 1 çay kaşığı sirke kullanmak yeterli oluyor. Sirke, sıcak su tencereye döküldüğü anda ilave ediliyor ve pilav her zamanki gibi pişiriliyor.

PİLAVIN RENGİNİ KAR BEYAZI YAPIYOR

Sirke yalnızca kıvamı kurtarmakla kalmıyor, pilavın çok daha parlak ve beyaz görünmesini de sağlıyor. Özellikle davet sofraları için beyaz pilav hazırlarken eklenen birkaç damla sirke, pirincin matlaşmasını ve sarımsı bir renk almasını engelliyor.

Bu yöntemde elma, üzüm ya da beyaz sirke rahatlıkla kullanılabiliyor. Ancak pilavın kokusunu ve aromasını değiştirmemek için belirtilen miktarın üzerine çıkmamak gerekiyor.

SİRKE TADI PİLAVA GEÇER Mİ?

Bu yöntemi ilk kez duyanların en çok endişe ettiği konu pilavın ekşi olup olmayacağı. Ancak sirke çok düşük miktarda kullanıldığı ve pişirme süresince ısıyla birlikte uçtuğu için pilavda kesinlikle ekşi bir tat veya koku bırakmıyor.

TANE TANE PİLAV İÇİN DİĞER ALTIN KURALLAR

Sirke güçlü bir yardımcı olsa da kusursuz bir pilav için pişirme adımlarına da özen göstermek gerekiyor. Pirinci pişirmeden önce bol suyla yıkayarak fazla nişastasından arındırmak, doğru su oranını kullanmak, pişerken tencereyi gereğinden fazla karıştırmamak ve ocağı kapattıktan sonra pilavı mutlaka demlenmeye bırakmak tane tane kıvamı garantiliyor.