Patates ve soğan saklarken yapılan büyük hata! Daha çabuk bozulabilir
Mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alan patates ve soğan, çoğu evde aynı sepetin içinde saklanıyor. Ancak masum görünen bu alışkanlık, sebzelerin tazeliğini daha kısa sürede kaybetmesine neden olabiliyor. Doğru saklama koşulları ise hem gıda israfını azaltıyor hem de mutfak ekonomisine katkı sağlıyor
Alışverişten sonra patates ve soğanı aynı dolaba veya sepete yerleştirmek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak sebzelerin saklandığı ortamın sıcaklığı, nem oranı, ışık miktarı ve yakınında bulunan diğer gıdalar dayanıklılık sürelerini etkileyebiliyor. Özellikle patateslerin kısa sürede filizlenmesinden ve yumuşamasından şikayet edenlerin bazı mutfak alışkanlıklarını değiştirmesi gerekebiliyor. İşte patates ve soğanı daha uzun süre taze tutmanın püf noktaları.
AYNI SEPETTE SAKLAMAYIN
Avrupa Gıda Bilgi Konseyinin (EUFIC) 18 Haziran 2026 tarihinde güncellediği bilgilere göre patateslerin yaydığı nem, soğanların daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle iki sebzenin ayrı sepetlerde saklanması öneriliyor.
PATATESİN TADI DA DEĞİŞEBİLİYOR
Soğan ve sarımsağın yaydığı kokular patatesin lezzetini etkileyebiliyor. Aynı ortamda uzun süre bekletilen sebzeler, tazeliğini ve doğal aromasını daha erken kaybedebiliyor.
İDEAL SICAKLIK 7 İLE 12 DERECE ARASINDA
Patateslerin uzun süre dayanabilmesi için serin ve karanlık bir ortamda saklanması gerekiyor. Avrupa Gıda Bilgi Konseyi, patatesler için ideal saklama sıcaklığının 7 ile 12 derece arasında olduğunu belirtiyor.
PLASTİK POŞETTE BEKLETMEYİN
Hava almayan plastik poşetler, sebzelerin çevresinde nem birikmesine neden olabiliyor. Bunun yerine hava dolaşımına izin veren hasır sepetler, fileler veya açık kağıt torbalar tercih edilebiliyor.
PATATESLERİ ÖNCEDEN YIKAMAYIN
Alışverişten sonra patatesleri yıkayarak saklamak doğru bilinen yanlışlardan biri. Yüzeyde kalan nem bozulmayı hızlandırabileceği için patateslerin kullanılmadan hemen önce yıkanması öneriliyor.
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SOĞANIN DIŞ KABUKLARINI SOYMAYIN
Soğanın kuru dış kabuğu doğal bir koruyucu görevi görüyor. Bu tabaka, nem kaybını ve mikroorganizmaların sebzeye ulaşmasını azaltmaya yardımcı oluyor.
ELMA VE MUZUN YANINA DA KOYMAYIN
Patatesleri yalnızca soğandan değil, elma, muz ve domates gibi etilen gazı yayan gıdalardan da uzak tutmak gerekiyor. Bu gaz, patateslerin daha erken filizlenmesine neden olabiliyor.
GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUN
Işığa uzun süre maruz kalan patateslerde yeşillenme meydana gelebiliyor. Yeşillenen bölgelerde sağlığa zarar verebilen solanin gibi doğal toksinlerin miktarı artabiliyor. Büyük ölçüde yeşillenmiş patateslerin tüketilmemesi gerekiyor.
BUZDOLABI KONUSUNDA ÖNERİLER DEĞİŞTİ
Patateslerin buzdolabında saklanmaması gerektiği uzun yıllardır dile getiriliyordu. Ancak güncel bilimsel değerlendirmeler, evde uygun serin bir alan bulunmadığında buzdolabının da bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Kuru soğanların ise nemden uzak bir ortamda muhafaza edilmesi öneriliyor.
BOZULANLARI HEMEN AYIRIN
Sepette küflenen veya çürümeye başlayan sebzeler fark edildiğinde diğerlerinden ayrılması gerekiyor. Düzenli kontrol yapmak, bozulmanın diğer sebzelere yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor.
DOĞRU SAKLANDIĞINDA AYLARCA DAYANABİLİYOR
Uygun ev koşullarında patatesler bir aya kadar, kuru soğanlar ise bir ila iki ay boyunca tazeliğini koruyabiliyor. Mutfakta yapılacak küçük değişiklikler, sebzelerin çöpe gitmesini önleyerek aile bütçesine katkı sağlayabiliyor.