Pilav yaparken çoğu kişi beyaz pirince su ekler. Şef José Ramón Castillo'nun önerisinde daha yoğun aroma ve lezzet elde etmek isteyenlere soğuk su yerine sıcak tavuk suyu kullanmaları yer alıyor.

BEYAZ PİRİNCİ LEZZETLENDİREN ŞEF SIRRI: SU YERİNE TAVUK SUYU KULLANIN!

Beyaz pirinç, günlük sofrada klasik eşlik eder, ancak su ile geleneksel olarak hazırlanması genellikle nötr bir sonuç bırakır. Şef José Ramón Castillo, bu olağan garnitürü pişirme sıvısını değiştiren ve tahılın önceki muamelesiyle ilgilenen hassas bir teknikle dönüştürmeyi öneriyor.

Temel fark, akan su ile nemlendirme rutinini terk etmek ve her bir fincan pirinç için 550 ml sıcak tavuk suyu kullanmaktır.

PİRİNCE LEZZET KATAN HAZIRLIK ADIMLARI

Ocağı yakmadan önce başlayın: İyi bir pilavın sırrı, pişirme aşamasından önce yapılan doğru hazırlıklarda gizlidir.

Geniş kapta nazikçe yıkayın: Pirinci geniş bir kapta suyla yıkayıp elle hafifçe ovalamak, yüzeydeki fazla nişastanın akmasını sağlar.

Yapışmayı önleyin: Fazla nişastanın uzaklaştırılması, pilav tanelerinin birbirine yapışmasını engeller.

Süzüp dinlendirin: Yıkama işleminden sonra pirincin suyunu iyice süzün ve kısa bir süre dinlenmeye bırakın.

Sıcak tavuk suyu tercih edin: Pişirirken sade su yerine sıcak tavuk suyu kullanmak, nişastanın lezzeti içine çekmesine yardımcı olur.

Her taneye aroma katın: Tavuk suyunun emilmesi sayesinde her bir pirinç tanesi kendi içinde doyurucu bir lezzet kazanır.

Lezzeti katlayacak aromatik taban için önce ince yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Ardından ezilmiş sarımsak, doğranmış kereviz sapı ve mısırı ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.

Suyunu çekmiş pirinci de tencereye alıp 2-3 dakika boyunca yağla harmanlayın; bu adım pirinç tanelerini koruyarak dışını ince bir yağ tabakasıyla sarar. Kaynar et suyunu ve taze kişniş ya da maydanozu ekledikten sonra 10 dakika yüksek ateşte kaynatırken tencereye kaşık değdirmeyin. Karıştırmamak, pirinç tanelerinin kırılmasını ve nişastanın kontrolsüzce suya karışıp pilavı lapalaştırmasını engeller.

TANE TANE PİLAVIN SON DOKUNUŞU: TEREYAĞI VE DİNLENDİRME SIRRI

İlk kaynama aşamasının ardından ocağın altını en kısık ayara getirin, 60 gram tereyağını ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika pişmeye bırakın. Eriyen tereyağının oluşturduğu yağ tabakası, yemeğe hem kadifemsi bir doku hem de iştah açıcı bir parlaklık kazandırır.

Ocağı kapattıktan sonra ise tencereyi 5 dakika daha kapağını açmadan bekletin. Tencere içinde hapsolan buhar, kalan nemi dağıtarak pirincin her noktasının eşit şekilde demlenmesini sağlar.

Son aşamada pirinç tanelerini bir çatal yardımıyla nazikçe havalandırın. Böylece birbirine yapışmayan, aromatik ve tane tane dökülen garnitürünüz servise hazır hale gelir.