Rüyada saç boyatmak, saçın hangi renge boyandığına, saçın kimin saçı olduğuna ve rüyanın nerede geçtiğine bakılarak yorumlanır. Saçı kuaförde boyatmak ile saçı kestirip boyatmak ayrı tabir alır. Sarı, siyah, kırmızı, kızıl, mavi ve beyaz her biri kendi yönünü taşır. Başkasının saçını boyamak, saçı boyalı görmek ve saç boyası görmek de bu rüyanın sık görülen hâlleridir.

Rüyada saç boyatmak

Rüyada saç boyatmak iki yönlü yorumlanır. Birinci yöne göre rüya sahibinin iş ya da sosyal hayatında herkesten sakladığı bir sırrı vardır. Bu sır onu sıkıntıya sokar. Rüya sahibi sırrını gizli tutmak için çaba harcar. İkinci yöne göre aynı rüya, canını sıkan durumların düzeleceğine, maddi durumun iyileşeceğine, malın ve paranın çoğalacağına delalet eder. Rüya sahibinin itibarlı bir konuma geleceğine de yorulur.

Bazı tabirciler bu rüyayı birine söylenmiş bir yalanın ortaya çıkmasına bağlar. Hangi yönün ağır basacağına büyük ölçüde boyanın rengi karar verir.

Rüyada saç boyattığını görmek, rüya sahibinin saklı bir sırrı olduğuna ve bu yüzden sıkıntı çektiğine işaret eder. Rüyada saçını boyattığını görmek ise gizlenen meselenin yanında dertlerin bitip kazancın artmasına da yorulur.

Rüyada saç boyatmak istemek

Rüyada saç boyatmak istemek, kişinin içinde bulunduğu karamsar hâlden kurtulacağına yorulur. Sıkıntıların son bulup mutlu bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada saç boyamak

Rüyada saç boyamak da iki yönlü tabir edilir. Bir yanıyla rüya sahibinin çevresinden gizlediği ve onu sıkan bir meseleye delalet eder. Öbür yanıyla dertlerin geride kalmasına, kazancın bollaşmasına ve itibarın yükselmesine işarettir.

Rüyada saç boyandığını görmek, gizli tutulan bir sırrın yanında işlerin düzelmesine de yorulur. Rüyada saçını boyadığını görmek ve kendi saçını boyamak, hem saklanan bir meseleye hem de malın çoğalmasına alamettir.

Rüyada saçı hangi renge boyattığınıza göre tabiri

Saç boyatma rüyasında tabirin yönünü en çok renk çizer. Kızıl, kırmızı, mavi ve beyaz çoğunlukla hayra yorulur. Sarı, rüya sahibinin kadın ya da erkek olmasına göre ayrışır. Siyahın ise hem kazanç hem sır yönü vardır.

Rüyada saçını sarıya boyatmak

Rüyada saçını sarıya boyatmak, kadın için evlilikte mutluluğa ve huzurlu günlere yorulur. Kadının işlerinin yoluna gireceğine de işarettir. Evli kadının bu rüyası aile içinde huzura alamettir. Erkek için ise aynı rüya şanssızlığa işaret eder. İş ya da okul hayatında sıkıntıya, başkasının hatası yüzünden zarar görmeye delalet eder.

Bazı tabircilere göre ise rüyada saçları sarıya boyatmak kötü günlerden kurtulmaya yorulur. Bu yorumda rüya, sıkıntının kısa sürede biteceğine ve yatırımdan kazanç elde edileceğine işarettir.

Rüyada saçını sarıya boyamak da kadın için evlilikte mutluluğa delalet eder. Erkek için ise şanssızlığa işarettir. Rüyada saçının sarı boyalı olduğunu görmek kadına huzurlu günlerin geldiğini haber verir. Erkek için aynı rüya sıkıntıya alamettir.

Rüyada saçını siyaha boyatmak

Rüyada saçını siyaha boyatmak kaynaklarda ikiye ayrılır. Bir yöne göre kısa sürede elde edilecek büyük ve helal kazanca, parasal sıkıntıların sona ermesine ve gelirin artmasına işaret eder. Öbür yöne göre çevreden gizli tutulan bir sırra delalet eder. Rüya sahibinin büyük bir sıkıntı içinde olduğuna ve bu sırrı saklamak için çaba harcadığına yorulur.

Rüyada saçı siyaha boyamak da bu iki yöne ayrılır. Kazanç yönüyle helal ve bol rızka, parasal darlığın bitmesine işarettir. Sır yönüyle rüyada saçını siyaha boyadığını görmek, çevreden saklanan bir mesele yüzünden sıkıntı çekildiğine yorulur.

Rüyada tanıdık birinin saçını siyaha boyadığını görmek

Başkasının saçını siyaha boyamak, ortak bir işten gelecek kazanca işarettir. Rüyada tanıdık birinin saçını siyaha boyadığını görmek, bu ortak işin tanıdık bir kimseyle kurulacağına ve siyahın müjdelediği kazancın ortaklıktan geleceğine yorulur.

Rüyada saçlarını kırmızıya boyatmak

Rüyada saçlarını kırmızıya boyatmak hayra yorulur. İşlerin iyi gideceğine ve berekete işaret eder. Bir kısım tabirci ise kırmızıyı aşka, tutkuya ve duygu yoğunluğuna bağlar. Bu tabircilere göre rüyada saçını kırmızıya boyatmak, rüya sahibinin aşk hayatında tutkulu bir döneme gireceğine alamettir.

Rüyada saçı kızıla boyatmak

Rüyada saçı kızıla boyatmak bolluğa, berekete, ferahlığa ve iş hayatında olumlu gelişmelere yorulur. Hayata yeni insanların gireceğine, dostlarla dayanışmaya da işaret eder. Rüyada saçını kızıla boyadığını görmek de bolluğa ve ferahlığa delalet eder. Az sayıda tabirci ise kızıla boyatmayı hayırdan ayırıp yanlış bir yatırıma karşı uyarı sayar.

Rüyada saçı maviye boyatmak

Rüyada saçı maviye boyatmak hayırlı ve müjdeli bir habere delalet eder. Bekâr için yakında evlenmeye, evli için erkek evlat sahibi olmaya yorulur. İş hayatında hedefe ulaşmaya ve şansın yaver gitmesine de işaret eder.

Rüyada saçı beyaza boyatmak

Rüyada saçı beyaza boyatmak iyilik etmeye ve iyilik bulmaya, hayır dua almaya yorulur. Zengin olmaya ve işlerin büyümesine de işarettir. Beyaz saçlarını boyatmak ise hayırlı olaylara ve sağlık sorunlarının bitmesine delalet eder.

Rüyada saçını boyalı görmek

Rüyada saçını boyalı görmek, rüya sahibinin sakladığı bir meseleye ve bu meselenin verdiği sıkıntıya işaret eder. Aynı rüya işlerin düzelip malın artmasına da yorulur. Rüyada saçının boyandığını görmek de hem gizli bir sırra hem de canı sıkan durumların sona ermesine delalet eder. Rüyada boyalı saç görmek de saklanan bir sıkıntıya ve maddi durumun iyileşmesine alamettir. Rüyada başkasının saçını boyalı görmek ise sırrın da bu düzelmenin de rüyada görülen kimseye ait olduğuna işarettir.

Rüyada birinin saçını boyadığını görmek

Rüyada birinin saçını boyadığını görmek ortaklık kurulacak bir işe işaret eder. Rüyada başkasının saçını boyadığını görmek ve rüyada birinin saçını boyamak da ortak bir işe girişmeye yorulur. Rüyada arkadaşının saçını boyadığını görmek, bu ortaklığın bir arkadaşla kurulacağına delalet eder. Rüyada birinin saçını boyattığını görmek de başkasının saçını boyamak gibi ortaklık kurulacak bir işe işarettir. Rüyada saçını arkadaşına boyattırmak ise kişinin henüz bağımsız olmadığına alamettir. Sebat edip çalışırsa ileride başarıya ulaşacağına yorulur.

Rüyada saç boyası görmek

Saç boyası rüyada iki yönlü bir alamettir. Rüyada saç boyası görmek, rüya sahibinin gizli tuttuğu bir mesele yüzünden sıkıntı çektiğine delalet eder. Aynı rüya dertlerin hafiflemesine ve paranın bereketlenmesine de yorulur. Rüyada saç boyası almak da gizli bir meseleye ve işlerin düzelmesine delalet eder.

Rüyada kuaförde saç boyatmak

Rüyada kuaförde saç boyatmak iki biçimde tabir edilir. Bir kısım tabirciye göre kuaförde boyatmak, muhalefet edenlere karşı dimdik durulacağına ve haksızlığa karşı ilkeli davranılacağına işaret eder. Başka bir yoruma göre bu rüya sevinçli günlere, sağlık sorunlarının şifa bulmasına ve meslekte ilerlemeye delalet eder.

Rüyada saç kestirmek ve boyatmak

Rüyada saç kestirmek ve boyatmak, yeni insanlarla tanışmaya, iş değişikliğine ve etrafındaki insanların değişmesine işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntıları geride bırakıp yeniliklere adım atacağına yorulur. Sosyal statünün yükselip saygın bir konuma gelineceğine de delalet eder.