Rüyada şeftali görmek, meyve rüyaları arasında en çok merak edilenlerden biridir. Yorum şeftalinin rengine, büyüklüğüne, mevsiminde olup olmamasına ve rüya sahibinin ona ne yaptığına göre değişir. Şeftaliyi yemek, ağaçta görmek, dalından toplamak, pazardan almak, bir bahçenin içinde bulunmak ya da yalnız çekirdeğini görmek tabirde ayrı hükümler alır. Rüya sahibinin bekâr, evli ya da hamile olması da yorumun yönünü etkiler.

Rüyada şeftali görmek

Rüyada şeftali görmek hayra, kısmetin açılmasına ve el atılan her işte başarıya yorulur. Rüya sahibinin mutlu olacağına ve içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder. Şeftali ayrıca erkek kardeşe ve güzel bir dosta işaret eder. Elden çıkmış bir hayrın geri döneceğine dair bir müjdeye de delalet eder.

Bekâr biri için bu rüya varlıklı ve hayırlı bir kimseyle evliliğe işarettir. Evli biri için hanede huzura ve evlilik hayatında dirliğe yorulur.

Tabirde mevsim ayrımı ayrıca gözetilir. Mevsiminde görülen şeftali hayır ve menfaat alametidir. Mevsimi dışında görülen şeftali ise hastalığa ve gama işaret eder. Bazı yorumcular mevsimsiz şeftaliyi yalnız hafif bir üzüntüye yorar.

Şeftalinin rengi de yorumu değiştirir. Pembe ve güzel bir şeftali görmek ömür boyu sürecek bir şansa delalet eder. Kırmızı şeftali olgunluğa ve sağlığa yorulur. Sarı şeftali, özellikle mevsimi dışında görülürse şiddetli bir hastalığa işarettir. Yeşil şeftali mevsiminde görülürse hayra ve menfaate delalet eder. Beyaz şeftali de mevsiminde görüldüğünde hayır ve menfaat alametidir.

Hamileyken rüyada şeftali görmek, bir yoruma göre ailenin desteğine ve yakınlarının yardımına işaret eder. Başka bir yoruma göre ise kadının önüne çıkacak bir iş fırsatına ve kazanacağı itibara yorulur.

Rüyada büyük şeftali görmek

Rüyada büyük şeftali görmek hayırlı girişimlere, işlerin açılmasına ve hayatın düzene girmesine işarettir. Korkulardan kurtulmaya, sevilen bir kimseden hayır görmeye, hayırlı bir yuva kurmaya ve ticarette kazanca delalet eder. Şeftali çok büyük görülmüşse iş hayatındaki sorunların tez zamanda kalkacağına ve sevinçli haberlere yorulur.

Rüyada şeftali yemek

Rüyada tatlı şeftali yemek, kişinin arzu ettiği ve gönlünün çektiği şeye kavuşmasına delalet eder. Hayatının rahat geçeceğine, darlık ve yoksulluk görmeyeceğine işarettir. Yenilen şeftali kadar mal ve nimete kavuşulacağı da söylenir.

Ekşi ya da acı şeftali yemek ise korkuya düşmeye delalet eder. Bazı yorumcular ekşi şeftaliyi, içteki şüphelerin kalkacağına yorar. Ham ya da çürük şeftali yemek de yaygın yoruma göre hayra alamet sayılmaz ve sıkıntıya işaret eder. Çürük ya da kurtlu şeftali bir yoruma göre evlilikte sorun ve ayrılık haberidir. Başka bir yoruma göre zor günlerin geride kaldığına işarettir.

Mevsimi dışında şeftali yemek gama ve hastalığa yorulur. Rüyada şeftali suyu içmek ise hasta için şifaya, sıkıntıda olan için ferahlığa, borçlu için borcun ödenmesine delalet eder.

Rüyada sulu şeftali yemek

Rüyada sulu şeftali yemek kaçan fırsatların geri gelmesine işaret eder. Kardeşler arasındaki kırgınlıkların sona ereceğine ve sıkıntıların biteceğine delalet eder. Bol sulu bir şeftali malın, paranın ve makamın artmasına yorulur. Ömür boyu refah ve huzur içinde yaşamaya işaret ettiği de söylenir.

Rüyada şeftali ağacı görmek

Rüyada şeftali ağacı görmek zengin, mert ve yiğit bir kimseye delalet eder. Rüyada görülen bu kimse, halka yardım eden ve çok mal biriktiren biri olarak bilinir.

Şeftali ağacı ayrıca maddi bakımdan iyi bir döneme girilmesine ve iş hayatında yükselmeye işaret eder.

Rüyada ağaçta şeftali görmek

Rüyada ağaçta şeftali görmek, bekâr bir erkek için tanınmış ve varlıklı bir ailenin kızıyla evliliğe delalet eder. Kişinin yaptığı iş sayesinde adının duyulacağına, meslek hayatında başarıya ve sağlıklı yıllara işaret eder. Ağaçta yeşil şeftali görmek mal, mülk ve zenginlik müjdesidir. Ağaçta kurtlu şeftali görmek bazı yorumcularca aile huzuruna yorulur. Başka yorumcular ise kurtlu şeftaliyi evlilikte soruna ve ayrılığa bağlar.

Rüyada şeftali toplamak

Rüyada şeftali toplamak hayra, menfaate ve helal rızka delalet eder. Umut edilen şeylere kavuşmaya ve kazançlı bir işe girişmeye işarettir. Bir yoruma göre evli birinin şeftali topladığını görmesi yakında evlat sahibi olacağına yorulur.

Ağacın dibine düşmüş şeftalileri yerden toplamak, hasta bir kimseden mala nail olmaya işaret eder. Dağın eteğine düşmüş şeftalileri toplamak ise devlet büyüklerinden gelecek bir hediyeye delalet eder.

Rüyada ağaçtan şeftali toplamak

Rüyada ağaçtan şeftali toplamak bir tüccardan fayda görmeye ve menfaate işarettir. Bu menfaatin devletten ya da idareciden gelen helal bir mal olacağı da söylenir. Ağacın dallarından şeftali toplamak mal ve servet alametidir. Taze şeftali toplamak ise büyük bir kazanca delalet eder.

Rüyada şeftali almak

Rüyada olgun ve pembemsi şeftali almak para ve mal sahibi olmaya, gayrimenkul edinmeye işaret eder. Bekâr erkek için iyi huylu ve zengin biriyle evliliğe, evliler için hanede güzel geçime delalet eder. Birinden şeftali almak idareli bir eşle tabir olunur. Şeftali almak hayırla sonuçlanacak haberlere de işarettir. Rüyada birine şeftali vermek ise hayırseverliğe ve cömertliğe işarettir.

Rüyada şeftali bahçesi görmek

Rüyada şeftali bahçesi görmek işyerine ve haneye bolluk ve bereket geleceğine işarettir. Düşmanlardan kurtulmaya ve gönül ferahlığına delalet eder. Şeftali bahçesi, emek verilerek büyük bir hayalin gerçekleşeceğine de delalet eder.

Rüyada şeftali çekirdeği görmek

Rüyada şeftali çekirdeği görmek müjdeli bir habere, maddi ve manevi gelişmeye işaret eder. Beklentilerin gerçekleşmesine ve umulan bir işin sonuca ulaşmasına delalet eder. Mutlu bir yuvanın temeline ve hamilelik müjdesine de yorulur.