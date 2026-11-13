Rüyada şeytan görmek, tabir kitaplarında hem şeytanın kendi suretiyle hem de insan kılığında şeytan olarak göründüğü rüyaları kapsar. Rüyada şeytanı görmek tek başına bir hüküm taşısa da yorum çoğu zaman rüya sahibinin ne yaptığına bağlanır. Şeytanla savaşmak, onu öldürmek, kovalamak, yakalamak ya da ondan kaçmak ayrı ayrı tabir edilir. Şeytanın konuşması, saldırması ya da bir kimsenin içine girmesi de kendi başına yorumlanan sahnelerdir. Dua etmek ve besmele çekmek ise rüyanın seyrini değiştiren ayrıntılar arasında sayılır.

Rüyada şeytan görmek

Rüyada şeytan görmek hilekâr, üçkâğıtçı, içten pazarlıklı, haris ve kıskanç bir düşmana delalet eder. Bu düşman rüya sahibinin hem dinine hem dünyasına zarar vermek ister. Çoğu zaman dışarıdan iyi görünen, ama kötü niyetini saklayarak rüya sahibinin çevresinde dolaşan sahte bir dosta işarettir. Şeytan rüyası yalana ve kötülüğün toplandığı yerlere de yorulur.

Rüyada şeytanı görmek, kıskanç ve haris bir düşmanın rüya sahibinin yakınında bulunduğuna alamettir. Şeytan taşlamak ise borçtan ve sıkıntıdan kurtulup rahata ermeye işarettir. Şeytanı düşman bildiğini görmek, rüya sahibinin dindar bir kimse olduğuna delalet eder.

Evde şeytan görmek, haneye dost gibi giren ama gerçekte düşmanlık besleyen bir kimseye delalet eder. Şeytanın evi basması haneye uğursuzluk girmesine, bolluğun ve bereketin kaçmasına yorulur. Siyah şeytan görmek esmer bir kişiye karşı duyulan güvensizliğe işarettir. Şeytan tüyü ya da kılı görmek ise çok hayırlı sayılır. Bu rüya, rüya sahibinin şansının açılmasına ve önündeki engellerin kalkmasına alamettir. Şeytanla birlikte köpek görmek, bir dostun rüya sahibini düşmandan koruyacağını haber verir. Bazı yorumcular şeytan görmeyi baştan sona hayra, aksiliklerin kalkmasına ve bolluğa yorar.

Rüyada şeytanı insan kılığında görmek

Rüyada şeytanı insan kılığında görmek, birinin arkasından rüya sahibinin ayıbını söyleyeceğine, onu çekiştirip kınayacağına delalet eder.

Rüyada insan kılığında şeytan görmek, rüya sahibinin birisi hakkındaki düşüncesinde yanılmadığını anlayacağı bir olay yaşamasına da işarettir. Rüyada insan suretinde şeytan görmek ise rüya sahibinin gıybetinin yapılacağına alamettir.

Rüyada tanıdık birini şeytan olarak görmek

Rüyada tanıdık birini şeytan olarak görmek, o kimsenin hilesinin ve üçkâğıdının ortaya çıkacağına işaret eder. Anneyi şeytan olarak görmek, anneyle ters düşmeye ve onu anlayamamaya yorulur.

Rüyada şeytan görmek ve dua etmek

Rüyada şeytan görmek ve dua etmek, rüya sahibinin içinde bulunduğu dertten aklını kullanarak kurtulacağına işaret eder. Şeytanı duayla kovmak ise sabırla ve duayla düşmanlığı ortadan kaldırmaya yorulur.

Rüyada şeytan görmek ve besmele çekmek

Rüyada şeytan görmek ve besmele çekmek, rüya sahibinin derdinden soğukkanlılığı ve bilgisi sayesinde kurtulacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kimse sıkıntı anında telaşa kapılmaz ve bildiği yoldan çıkışı bulur.

Rüyada şeytanla savaşmak

Rüyada şeytanla savaşmak, Allah rızası için güzel ameller işlemeye ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Bu rüya kötülüklerden uzak durup doğru yolu seçmeye de yorulur.

Rüyada şeytanla mücadele etmek ve onu yenmek, tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşacak güce sahip olmaya delalet eder. Şeytanı dövmek iki yönlü tabir edilir. Bir yoruma göre bu rüya zorlukları aşacak kuvvete işarettir. Başka bir yoruma göre ise affedilen bir kimseden yeniden darbe yemeye alamettir.

Rüyada şeytan öldürmek

Rüyada şeytan öldürmek, rüya sahibinin kendisine hile yapan, hilebaz kimselere aynı şekilde karşılık vereceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kişi düşmanını kendi kurduğu tuzağa düşürür. Şeytanı öldürmek, düşmanın ayağının kaydırılmasına ve rüya sahibine karşı kurulan kötü planların boşa çıkmasına da yorulur.

Rüyada şeytanla konuşmak

Rüyada şeytanla konuşmak hayra yorulmaz. Bu rüya, güvendiği kimseler arasından düşmanlık besleyenlerin çıkacağına ve düşmanların rüya sahibinin aleyhine faaliyette bulunduğuna delalet eder. Şeytanın kulağına vesvese verdiğini görmek, düşmanlardan biriyle gizlice anlaşıp kötü işlerde ortaklık kurmaya işarettir.

Rüyada şeytanı kovalamak

Rüyada şeytanı kovalamak hayra yorulur. Rüya sahibinin muratlarının yerine geleceğine ve Allah'ın sevdiği kullardan biri olacağına işaret eder.

Rüyada şeytan kovalamak, kovalayanın kim olduğuna göre yön değiştirir. Şeytanın rüya sahibini kovaladığını görmek, kötü bir duruma düşmeye ve çevresinden gizlediği bir kusura yorulur.

Rüyada içine şeytan girmesi

Rüyada içine şeytan girmesi, akla düşecek kötü düşüncelere ve doğru yoldan sapmaya alamettir. Başka birinin içine şeytan girdiğini görmek, tavırları olumsuz yönde değişecek bir kişiye işaret eder. Çocuğunun içine şeytan girdiğini görmek, anne babaya karşı saygısızlığa delalet eder. Kendisinin şeytan olduğunu görmek ise insanlarla eğlenip onlara eziyet etmeye yorulur.

Rüyada şeytandan kaçmak

Rüyada şeytandan kaçmak hayra yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin yardım isteyen bir tanıdığına el uzatacağına, işlerinde kolaylık göreceğine ve düzenli bir hayat kuracağına işaret eder. Şeytandan korkmak, rüya sahibinin şeytanın şerrinden emin kılındığına alamettir. Başka bir yoruma göre şeytan görüp korkmak, kendisine kötülük edeceğinden çekindiği birinin varlığına delalet eder.

Rüyada şeytanın saldırısına uğramak

Rüyada şeytanın saldırısına uğramak, mala zarar ve ziyan gelmesine işaret eder. Şeytanın rüya sahibini azdırıp dehşete düşürdüğünü görmek de malın zarar göreceğine alamettir. Şeytanın kendisine dokunduğunu görmek, ailesine iftira eden bir düşmana delalet eder. Şeytanın ısırması, uygunsuz bir vakitte uygunsuz bir yerde bulunmaktan doğacak sıkıntıya yorulur.

Rüyada şeytanı yakalamak

Rüyada şeytanı yakalamak hayra yorulur. Şeytanı yakalayıp bağladığını görmek yardıma, kuvvete ve şöhrete nail olmaya işaret eder.