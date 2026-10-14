SON DAKİKA: ŞARKICI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ! Alpay Nazikioğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?

Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Alpay vefat etti. ‘’Eylül’de Gel’’, ‘’Fabrika Kızı’’ ve ‘’Kara Tren’’ gibi şarkılarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ‘’Şarkıcı Alpay kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Alpay Nazikioğlu’nun hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

ŞARKICI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ!

Türk pop müziğinin usta ismi Alpay’dan acı haber geldi. ‘’Fabrika Kızı’’ ve ‘’Eylül'de Gel’’ gibi zamansız şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gencer, paylaşımında, “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

ALPAY NAZİKİOĞLU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Alpay Nazikioğlu’ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALPAY KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

Alpay, 18 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Alpay, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı, 1964'te kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu.

Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza attı. Alpay, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.