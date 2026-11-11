Türkiye'de şehirlerin güvenlik algısına ilişkin son tablo ortaya çıktı. Uluslararası veri platformu Numbeo'nun 1 Kasım 2026'da güncellenen verilerine göre Eskişehir, 75,3 güvenlik puanıyla Türkiye'den değerlendirmeye alınan şehirler arasında ilk sıraya yerleşti. Antalya ve Bursa zirve yarışında birbirine oldukça yakın puanlar alırken İzmir, Ankara ve İstanbul arasındaki puan farkı dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en güvenli şehirleri ve aldıkları puanlar...

ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU

Numbeo'nun güncel verilerinde Eskişehir 75,3 güvenlik puanıyla ilk sıraya çıktı. Kentin suç endeksi ise 24,7 olarak hesaplandı.

ANTALYA İKİNCİ, BURSA ÜÇÜNCÜ

Antalya 71,2 güvenlik ve 28,8 suç endeksiyle ikinci sıraya yerleşti. Bursa ise 70,6 güvenlik puanıyla üçüncü oldu. İki şehir arasındaki fark yalnızca 0,6 puan olarak kayıtlara geçti.

İZMİR VE ANKARA KAÇINCI SIRADA?

Listenin dördüncü sırasında 66,5 güvenlik puanıyla İzmir bulunuyor. Başkent Ankara ise 60,7 puanla beşinci sırada yer aldı.

İSTANBUL LİSTENİN SON SIRASINDA

İstanbul 52,1 güvenlik endeksiyle değerlendirmeye giren altı şehir arasında son sırada kaldı. Megakentin suç endeksi ise 47,9 olarak hesaplandı.

İŞTE TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN 6 ŞEHİR

Numbeo'nun güncel güvenlik endeksine göre sıralama şöyle:

Eskişehir — 75,3

Antalya — 71,2

Bursa — 70,6

İzmir — 66,5

Ankara — 60,7

İstanbul — 52,1

BU LİSTE SUÇ ORANLARINI GÖSTERMİYOR

Numbeo'nun Güvenlik Endeksi, şehirlerde kayıtlara geçen gerçek suç sayılarını doğrudan göstermiyor. Platform; kullanıcıların yaşadıkları şehirlerde gündüz ve gece kendilerini ne kadar güvende hissettikleri, hırsızlık, saldırı, gasp ve benzeri olaylara ilişkin kaygıları gibi değerlendirmeleri puanlıyor.

Bu nedenle Eskişehir'in ilk sırada yer alması, resmî kayıtlara göre Türkiye'nin en düşük suç oranına sahip ili olduğu anlamına gelmiyor. Numbeo verileri daha çok şehirlerdeki güvenlik algısını karşılaştırmaya yarıyor.