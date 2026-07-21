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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Sisu filminin konusu nedir, oyuncu kimler? Sisu ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Sisu filminin konusu nedir, oyuncu kimler? Sisu ne zaman çekildi?

        Televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sisu, aksiyon ve savaş filmi tutkunlarının merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. 2022 yapımı film, etkileyici atmosferi ve yüksek temposuyla dünya genelinde büyük ses getirmişti. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Jalmari Helander üstleniyor. II. Dünya Savaşı'nın son döneminde geçen yapım, hayatta kalma mücadelesini sürükleyici bir hikâyeyle beyaz perdeye taşıyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olmasıyla birlikte Sisu filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detayları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Sisu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        TV'de ilk kez! Sisu filminin konusu

        Filmin başrolünde Finlandiyalı oyuncu Jorma Tommila yer alırken, oyuncu kadrosunda Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo, Onni Tommila ve Ray Stevenson gibi isimler bulunuyor. Yaklaşık 91 dakikalık yapım, aksiyon ile savaş türünü bir araya getirirken görsel atmosferiyle de dikkat çekiyor. 2023 yılında vizyona giren film, özellikle sert aksiyon sahneleri ve etkileyici sinematografisi sayesinde uluslararası alanda olumlu eleştiriler aldı. Hikâye, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen tek kişilik bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Peki, Sisu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler…

        SİSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

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        Film, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuzey Finlandiya'nın ıssız bölgelerinde yaşayan eski komando ve maden arayıcısı Aatami Korpi'nin hikâyesini anlatıyor. Altın bulan Korpi'nin yolu geri çekilen Nazi askerleriyle kesişiyor. Nazi birlikleri altınları ele geçirmek isteyince, sıradan bir madenci sandıkları adamın aslında savaşın en tehlikeli askerlerinden biri olduğunu çok geç fark ediyor.

        Hayatta kalma mücadelesi kısa sürede nefes kesen bir kovalamacaya dönüşürken, film aksiyon dolu sahneleri ve sert savaş atmosferiyle izleyicilere soluksuz bir seyir deneyimi sunuyor.

        SİSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Jorma Tommila – Aatami Korpi

        Aksel Hennie – Bruno Helldorf

        Jack Doolan – Wolf

        Mimosa Willamo – Aino

        Onni Tommila – Schütze

        Ray Stevenson – Obersturmführer Bruno Helldorf

        SİSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Sisu filminin çekimleri 2022 yılında tamamlandı. Film, 2023 yılında sinemalarda vizyona girerek izleyicilerle buluştu ve kısa sürede aksiyon türünün dikkat çeken yapımlarından biri olmayı başardı.

        SİSU NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri büyük ölçüde Finlandiya'nın Laponya (Lapland) bölgesinde gerçekleştirildi. Geniş bozkırlar, kayalık araziler ve çorak doğal alanlar, filmin savaş atmosferini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldı. Finlandiya'nın kuzeyindeki doğal platolar ve maden sahaları da yapımda gerçekçi bir görsellik oluşturmak amacıyla kullanıldı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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