Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta, sosyal medyada yayılan farklı bir pişirme yöntemiyle yeniden gündemde. Haşlama, omlet ve sahanda yumurtadan sıkılanlar için alternatif sunan tarif, hem görüntüsü hem de hazırlanış biçimiyle dikkat çekiyor. Japon mutfağındaki katsu tekniğinden ilham alan ve "egg katsu" olarak adlandırılan çıtır yumurta, TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenmeye ulaşan videolarla popüler hale geldi. Peki, dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise akışkan kalan bu yumurta nasıl hazırlanıyor? İşte sosyal medyanın yeni gözdesi çıtır yumurta tarifinin malzemeleri ve yapılışı...

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KİŞİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yemek içerikleri üreten Lisa Kitahara'nın paylaşımlarıyla popülerleşen egg katsu, kısa sürede sosyal medyanın dikkat çeken tarifleri arasına girdi. Japon mutfağında genellikle etlerin çıtır bir kaplamayla kızartılması için kullanılan katsu yöntemi, bu kez yumurtaya uygulandı. Tarifin en dikkat çekici özelliği ise yumurtanın dışının kızarırken sarısının akışkan kalabilmesi.

ÇITIR YUMURTA İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

Tarifin temelinde yalnızca yumurta ve Japon mutfağında sıkça kullanılan panko ekmek kırıntısı bulunuyor. Kızartma için ayrıca sıvı yağ gerekiyor. Normal galeta unundan daha iri ve hafif yapılı olan panko, yumurtanın çevresinde çıtır bir kaplama oluşturuyor. İsteğe bağlı olarak tuz, karabiber ve farklı soslar da kullanılabiliyor.

SOSYAL MEDYANIN VİRAL YUMURTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle küçük bir kabın tabanına bol miktarda panko ekmek kırıntısı yerleştiriliyor. Üzerine yumurta, sarısı dağılmayacak şekilde dikkatlice kırılıyor ve üst kısmı da panko ile kaplanıyor. Ardından yumurta, kaplaması bozulmadan sıcak yağa aktarılıyor. Her iki tarafı yaklaşık 60-70 saniye kızartıldığında dışı altın sarısı bir görünüm kazanıyor. Yumurtanın dağılmaması için çevirme işleminin dikkatlice yapılması gerekiyor.

TARİFİ DENEYENLER SONUÇTAN MEMNUN KALDI

Amerikan yemek sitesi Allrecipes, sosyal medyada popülerleşen tarifi kendi mutfağında da test etti. Sitenin yemek içerikleri yapımcısı Nicole McLaughlin, yumurtayı ince bir yağ tabakasında kızartarak dışı çıtır, içi akışkan bir sonuç elde etti. McLaughlin, özellikle kızarmış ekmek kırıntılarının oluşturduğu dokuyu beğendiğini ifade etti. Tarif, klasik sahanda yumurtaya farklı bir alternatif olarak değerlendirildi.

KAHVALTIDA NASIL SERVİS EDİLİR?

Çıtır yumurta, tek başına tüketilebildiği gibi kızarmış ekmek üzerinde veya sandviçlerin içinde de servis edilebiliyor. Japon mutfağında ince doğranmış lahana ve tonkatsu sosuyla eşleştirilen tarif, pilav ve erişte yemeklerinin üzerine de eklenebiliyor. Daha klasik bir kahvaltı isteyenler ise yumurtayı peynir, domates ve yeşilliklerle birlikte sunabiliyor.

ÇITIR YUMURTA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tarifin başarılı olması için yumurta sarısının kırılmaması ve ekmek kırıntılarının yumurtayı tamamen kaplaması önem taşıyor. Yağın yeterince ısınması, kaplamanın kızarmasını sağlarken yumurtanın tavaya dikkatlice aktarılması da dağılmasını önlüyor. Orijinal tarifte yumurta sarısı akışkan bırakılıyor ancak az pişmiş yumurta gıda güvenliği riski taşıyabileceğinden özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için yumurtanın tamamen pişirilmesi öneriliyor.

SADECE İKİ MALZEMEYLE FARKLI BİR KAHVALTI

Alışılmış yumurta tariflerinden ayrılan egg katsu, basit malzemelerle farklı bir kahvaltılık hazırlanabileceğini gösteriyor. Sosyal medyada gördükleri tarifleri evde denemeyi sevenler için dikkat çekici bir seçenek olan çıtır yumurta, özellikle dışındaki kıtır kaplama ve içindeki yumuşak dokuyla öne çıkıyor. Japon mutfağından dünyaya yayılan bu yöntem, kahvaltısına yeni bir lezzet katmak isteyenlere pratik bir alternatif sunuyor.