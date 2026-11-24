Yaş ilerledikçe günlük hayatta kolaylıkla yapılan bazı hareketler giderek daha fazla çaba gerektirebiliyor. Merdiven çıkmak, ağır eşyaları taşımak ve sandalyeden kalkmak gibi basit aktivitelerde yaşanan değişimler, vücudun kas yapısıyla yakından ilişkili olabiliyor. Üstelik bu süreç, sanılanın aksine yalnızca ileri yaşlarda başlamıyor. İşte yaşa bağlı kas kaybının nedenleri, günlük yaşamdaki belirtileri ve kas gücünü korumanın yolları...

KAS KAYBI 30'LU YAŞLARDA BAŞLIYOR

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre vücut, 30 yaşından itibaren doğal olarak kas kütlesi kaybetmeye başlıyor. Her 10 yılda yaklaşık yüzde 3 ila 5 oranında gerçekleşebilen bu kayıp, başlangıçta fark edilmese de ilerleyen yıllarda günlük hareketleri etkileyebiliyor.

60 YAŞINDAN SONRA SÜREÇ HIZLANIYOR

Harvard Health'in 23 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı makaleye göre yaşla birlikte kas kütlesi, kas gücü ve hareket hızı azalıyor. Özellikle 60 yaşından sonra kas kaybı hızlanabiliyor. Düzenli kuvvet egzersizi yapmayan yetişkinler, her 10 yılda ortalama 1,8 ila 2,7 kilogram kas kaybedebiliyor.

MERDİVEN ÇIKMAK NEDEN ZORLAŞIYOR?

Merdiven çıkarken vücudun kendi ağırlığını yukarı taşıması için bacak ve kalça kaslarının güçlü olması gerekiyor. Yaşla birlikte bu kasların gücünün azalması, daha önce kolaylıkla yapılan hareketlerin zamanla daha yorucu hale gelmesine neden olabiliyor.

70 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİN YÜZDE 30'U ZORLANIYOR

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsünün aktardığı araştırmalara göre 70 yaş üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u yürümekte, sandalyeden kalkmakta veya merdiven çıkmakta güçlük çekiyor. Hareket kabiliyetindeki azalma, düşme riskini de artırabiliyor.

SADECE KAS GÜCÜ AZALMIYOR

Harvard Health'in 12 Ocak 2026 tarihli değerlendirmesine göre yaş ilerledikçe kasların hızlı hareket etme kapasitesi, eklem esnekliği, denge ve fiziksel dayanıklılık da azalabiliyor. Bu değişimler, özellikle merdiven inip çıkmak gibi birden fazla beceri gerektiren hareketleri zorlaştırıyor.

TARTIDA AYNI KİLOYU GÖRMEK YANILTABİLİR

Kilonuzun yıllardır değişmemesi, kas kütlenizin korunduğu anlamına gelmiyor. Yaşla birlikte kas miktarı azalırken vücuttaki yağ oranı artabiliyor. Bu nedenle tartıda aynı rakamı gören kişiler bile fiziksel güçlerinde belirgin bir azalma yaşayabiliyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARINIZDA GİZLİ BELİRTİLER

Alışveriş poşetlerini taşırken zorlanmak, kavanoz kapağını açamamak, sandalyeden kalkarken ellerden destek almak ve yürüyüş sırasında eskisine göre daha çabuk yorulmak kas gücündeki azalmanın belirtileri arasında yer alabiliyor.

HAREKETSİZLİK SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Uzun süre oturmak, düzenli egzersiz yapmamak, yetersiz beslenmek ve bazı kronik hastalıklar yaşa bağlı kas kaybını artırabiliyor. Kadınlarda menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler de bu süreçte etkili olabiliyor.

SADECE YÜRÜMEK YETERLİ OLMAYABİLİR

Düzenli yürüyüş genel sağlık açısından önemli olsa da kas gücünü korumak için kuvvet egzersizlerine de ihtiyaç duyuluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 65 yaş üzerindeki bireylere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite, en az iki gün kas güçlendirme egzersizi ve denge çalışmaları öneriyor.

EVDE YAPILAN BASİT HAREKETLER DE ETKİLİ

Sandalyeden kontrollü şekilde kalkıp oturmak, direnç bantlarıyla çalışmak ve kişinin fiziksel kapasitesine uygun ağırlık egzersizleri yapmak kasların güçlenmesine yardımcı olabiliyor. Egzersizlerin kişinin sağlık durumuna ve hareket kabiliyetine göre seçilmesi önem taşıyor.

BESLENME DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kas sağlığının korunmasında düzenli hareket kadar yeterli ve dengeli beslenme de önemli rol oynuyor. Yumurta, yoğurt, balık, et ve kuru baklagiller gibi protein açısından zengin besinler, kas dokusunun korunmasına destek olabiliyor.

HER ZORLANMAYI YAŞLANMAYA BAĞLAMAYIN

Merdiven çıkarken zorlanmanın tek nedeni kas kaybı olmayabiliyor. Kalp ve akciğer hastalıkları, kansızlık veya eklem rahatsızlıkları da benzer şikayetlere yol açabiliyor. Özellikle yeni başlayan veya giderek artan güç kaybı ve nefes darlığı yaşayan kişilerin doktora başvurması gerekiyor. Ani ve şiddetli nefes darlığına göğüs ağrısı eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.