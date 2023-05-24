Üniversiteden araştırmacı Che-Kun James Shen, sonuçlar karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Bu büyük bir sürprizdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz yan etkiye rastlamadık" dedi. "Bu, keşfin çok önemli bir yönü çünkü genetik değişikliğin güvenli olduğunu ve insanlarda olumsuz sonuçlara yol açmadan kullanılabileceğini düşündürüyor."