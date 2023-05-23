Pugh, geçirdiği kazadan bu yana birçok kişinin hayal edebileceğinden fazlasını başardı. Diğer insanların da zorlukların üstesinden gelmesi ve hedeflerine ulaşması için hikâyesini dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle paylaşan bir fizyoterapist ve motivasyon konuşmacısı oldu.