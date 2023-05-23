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Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikâyesi

Catrin Pugh, arkadaşlarıyla tatile gittiği sırada otobüs kazası geçirdi ve alevlerin içinde mahsur kaldı. Vücudunun yüzde 96'sı yansa da genç kadın hayattan vazgeçmedi. İşte, ilham veren bir hikâye...

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  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Catrin Pugh, inanılmaz hikâyesiyle pek çok kişiye ilham vermiş genç bir kadın. 2013 yılında, 19 yaşındayken Pugh, Fransız Alpleri'nde tatildeyken korkunç bir otobüs kazası geçirdi. Seyahat ettikleri otobüs alev aldı ve Catrin otobüsün içinde mahsur kaldı.
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Vücudunun yüzde 96'sından fazlasında geniş yanıklar oluştu ve ona sadece yüzde 1'lik bir hayatta kalma şansı verildi. Alevler yalnızca ayak tabanlarına ve kafa derisindeki birkaç noktaya dokunmamıştı.
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Tüm kötü olasıklara rağmen Pugh savaştı ve 200'den fazla ameliyat geçirdi; saatlerce süren ağrılı bir rehabilitasyon gördü ve yavaş ama emin adımlarla iyileşmeye başladı. 
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Bugün, kendisini bir yanık mağduru olarak adlandırmaktan gurur duyuyor ve benzer travmalar yaşamış olanlara yardım etme konusunda büyük bir tutku hissediyor.
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Pugh, geçirdiği kazadan bu yana birçok kişinin hayal edebileceğinden fazlasını başardı. Diğer insanların da zorlukların üstesinden gelmesi ve hedeflerine ulaşması için hikâyesini dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle paylaşan bir fizyoterapist ve motivasyon konuşmacısı oldu.
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

    Catrin, yanıklardan muzdarip olanların karşılaştığı fiziksel ve duygusal zorluklar hakkında farkındalık yaratmak için hayır kurumları ve kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Çabaları sayısız insanın hayatını iyileştirmeye yardımcı oldu ve umut mesajı milyonların kalbine dokundu.
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi
  • Vücudunun neredeyse tamamı yanan genç kadının kalplere dokunan hikayesi

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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