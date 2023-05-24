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Köpeğiniz sizi sürekli takip ediyorsa sebebi bunlar olabilir

Köpek sahiplerinin yakından bildiği bir durumdur; bazen köpekler takıntı sayılabilecek seviyede sahiplerini takip eder. Uzmanlar bu davranışı üç farklı görüş ile teorileştiriyor ve hepsi oldukça mantıklı.

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  • Köpeğiniz sizi sürekli takip ediyorsa sebebi bunlar olabilir

    Evde bir köpeği olanların bazen çok sevimli bulduğu bazen de çok sinir bozucu olarak tanımladığı yaygın köpek hareketlerinden biri; sahiplerini her yerde takip etmeleridir. Eğer hayvan dilinden pek anlamıyorsanız bu kafa karıştırıcı olabilir. İşte, bunu çözmenizi sağlayacak 3 basit teroi...
  • Köpeğiniz sizi sürekli takip ediyorsa sebebi bunlar olabilir

    SÜRÜ ZİHNİYETİ

    Uzmanların çoğu, köpeklerin bu ısrarcı davranışının sebebi konusunda hemfikir. Köpekler binlerce yıl önce evcilleştirilmiş olabilir ama kendilerini hâlâ vahşi ataları gibi bir grubun parçası olarak görüyorlar. Ancak etraflarında başka köpek olmadığı için insan ailelerini sürüsü olarak görüyorlar. Bu içgüdü aynı zamanda köpekleri sizi yakından izlemeye ve fiziksel dokunuşunuzu aramaya motive eden şeydir.
  • Köpeğiniz sizi sürekli takip ediyorsa sebebi bunlar olabilir

    DUYGUSAL BAĞ

    Bunun başka bir nedeni, köpek ve sahibi arasında kurulan bağla ilgilidir. Bazen insanlar özellikle yavru köpekler üzerinde tıpkı anneleri gibi iz bırakabilir. Daha yaşlı köpekler bile hayatlarında onlara ilgi ve şefkat gösteren insanlarla bağ kurar. Bu durumlarda köpek, sahibini bir güvenlik nesnesi olarak gördüğü için yanında olmak ister.
  • Köpeğiniz sizi sürekli takip ediyorsa sebebi bunlar olabilir

    OLUMLU PEKİŞTİRME

    Köpeğinizin neden sizi takip ettiğine dair bir başka olası açıklama, doğal içgüdülerden çok, onlara karşı davranışınızla ilgili olabilir. Yani köpeğiniz iyi bir davranışta bulunduğunda onu mama gibi şeylerle ödüllendiriyorsanız belli bir süreden sonra sizi de ödülle ilişkilendirmeye başlayabilir. 

    Kaynak: Mental Floss

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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