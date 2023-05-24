SÜRÜ ZİHNİYETİ

Uzmanların çoğu, köpeklerin bu ısrarcı davranışının sebebi konusunda hemfikir. Köpekler binlerce yıl önce evcilleştirilmiş olabilir ama kendilerini hâlâ vahşi ataları gibi bir grubun parçası olarak görüyorlar. Ancak etraflarında başka köpek olmadığı için insan ailelerini sürüsü olarak görüyorlar. Bu içgüdü aynı zamanda köpekleri sizi yakından izlemeye ve fiziksel dokunuşunuzu aramaya motive eden şeydir.