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Bilim Kurulu Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'ndan açıklama geldi mi?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Soruları koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar ile ilgili açıklamaları bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'ndan açıklama geldi mi?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak konuus oldu. Normalleşme süreci ile ilgili kararların açıklanması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşecek. İşte Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmamış ancak alınan kararlar Bakan Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanmıştu.

Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının ise henüz tarihi ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

1 MART'TA NORMALLEŞME OLACAK MI?

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” paylaşımında bulundu.

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