Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu bu hafta toplanacak mı? Korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış sonrası yeni tedbirlerin önerilip önerilmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Yeni tedbirlerle ilgili detayları merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı?

Artan korona virüsü vaka sayılarıyla ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar, "Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı yapılacak mı?" sorularının cevabını merak ediyor. Merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı son olarak 10 Mart'ta yapıldı. Yeni toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Bilim Kurulu yeni toplantısının en zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu toplantısının tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ile en düşük vaka oranına sahip illeri paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" diyerek, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Dayakçı öğretim görevlisinin cezası belli oldu - Haberler
GÜNDEMDayakçı öğretim görevlisinin cezası belli oldu
KPSS ne zaman? KPSS 2021 başvuru tarihi nedir? ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
YARDIM ÇIĞLIĞI | Son dakika: Genç kız dayısı tarafından rehin alındı
GÜNDEMDayısının rehin aldığı genç kızdan yardım çığlığı!
SON DAKİKA: Eş katiline 'pes' dedirten destek!
GÜNDEMEş katiline 'pes' dedirten destek!
AKILALMAZ SAVUNMA! Son dakika: İETT otobüsünü çalıp Taksim'e gitmişti
GÜNDEMİETT otobüsünü çalıp Taksim'e gitmişti! Akılalmaz ...
YIKTI GEÇTİ! Son dakika: Yozgat'ta hortum kâbusu - Haberler
GÜNDEMYozgat'ta hortum kâbusu!
CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası eleştirisi
GÜNDEMİstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası eleştirisi
SON DAKİK: Yavru köpek Dora'nın katiliyle ilgili önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMDora'nın katiliyle ilgili önemli gelişme!
KABUS! Son dakika: Sevgilisi kaçırıp burnunu kırmıştı! Dehşeti anlattı
GÜNDEMSevgilisi kaçırıp burnunu kırmıştı! Kâbusu anlattı!
Son dakika: Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar - Haberler
GÜNDEMŞehit Kaymakam Safitürk davasında karar