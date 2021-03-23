Artan korona virüsü vaka sayılarıyla ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar, "Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı yapılacak mı?" sorularının cevabını merak ediyor. Merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı son olarak 10 Mart'ta yapıldı. Yeni toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Bilim Kurulu yeni toplantısının en zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu toplantısının tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ile en düşük vaka oranına sahip illeri paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" diyerek, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.