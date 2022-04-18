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Haberler Sağlık
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Bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakan Koca Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor! Maske yasağı

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki keskin düşüş devam ediyor. 5 binin altına düşen vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar maske yasağı ile ilgili bir karar alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı. Peki, söz konusu kararın açıklanacağı Bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakan Koca Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor! Maske yasağı

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bilim kurulu toplantısında son durumu vatandaşlarla paylaşacak...

Geçtiğimiz gün Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, ‘Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak...

Merakla beklenen toplantının 20 Nisan Çarşamba günü yapılacağı tahmin ediliyor...

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.’ Açıklamasını yaptı. Henüz toplantının günü açıklanmadı." dedi.

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