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HaberlerGündemBilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Yeni yasaklar...
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Yeni yasaklar...

Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüse ilişkin yeni bir Bilim Kurulu toplantısı bugün başladı. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemleri olacak mı aramaları da devam ediyor...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Yeni yasaklar...

Koronavirüs salgınında yükseliş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan son koronavirüs önlemleri sonrası yeni önlemler gelecek mi merak konusu. Peki merakla araştırılan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün 17:00'de başladı. Toplantı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19:00 sularında açıklama yapması bekleniyor...

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