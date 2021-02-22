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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Yasaklar (kısıtlamalar) kalkacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası artık Bilim Kurulu'nda resmi açıklama bekleniyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Yasaklar (kısıtlamalar) kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. Son olarak kısıtlamaların kademe kademe gevşetilebileceği açıklanmıştı. Kısıtlamalarla ilgili yeni gelişmeleri merak edenler "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?" Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.

Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıların, Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısıyla beraber belli olması beklenirken, Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıklamıştı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

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