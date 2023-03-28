Bilirubin Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Bilirubin Düşüklüğü Belirtileri

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Bilirubin kan tahlili sonuçlarında sıklıkla karşılaşılan bir testtir. Bilirubin kırmızı kan hücreleri olan alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir maddedir. Bu maddelerin yaklaşık 120 günlük bir ömrü vardır. Bu sürenin sonunda kırmızı kan hücreleri yıkılır ve vücudun ihtiyaç duyduğu alyuvarlar yeniden üretilir. Bu yıkılan hücrelerin içerisinde yüksek miktarda hemoglobin bulunur. Hemoglobin proteininin işlevini sona erdirip yok olması sonucunda da bilirubin meydana gelir. Peki Bilirubin’in normal değeri kaç olmalıdır? Bilirubin düşüklüğü belirtileri nelerdir? İşte tahlil sonuçlarında sıklıkla yer alan bilirubin hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Bilirubin Nedir?

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin yaşlanması ve yıkımı sırasında açığa çıkan bir atık maddedir. Bu atık madde, hücrelerin içinde bulunan hemoglobinin yıkım ürünüdür. Kırmızı kan hücreleri yıkıldığında, bilirubin oluşur ve daha sonra kan dolaşımı yoluyla karaciğere taşınır. Karaciğer, bilirubini işleyerek glukuronik aside dönüştürür ve bu süreçte bilirubin zehirli özelliklerini kaybeder. Daha sonra, bu işlenmiş bilirubin, safra yoluyla bağırsaklara gönderilir ve burada dışkı yoluyla vücuttan atılır.

Bilirubin seviyeleri normalde, karaciğerin sağlıklı çalışmasıyla dengede tutulur. Ancak, bazı durumlarda, bilirubin seviyeleri normalin üzerine çıkabilir. Bu durum, kanın fazla bilirubin içermesi sonucu ciltte sarılık olarak da bilinen bir durum ortaya çıkar. Bilirubin seviyelerinin normalden düşük olması da bazı sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir ve bu durum, altta yatan bir hastalığın işareti olabilir.

Bilirubin Normal Değeri Kaç Olmalı?

Bilirubin normal değeri, laboratuvarlarda kullanılan ölçüm birimlerine, yöntemlere ve yaşa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bilirubin normal değer aralıkları ise şöyledir:

Prematüre bebeklerde 0,40-12,00 mg/dl

0-7 günlük bebeklerde 0,40-16,00 mg/dl

7 gün-1 aylık bebeklerde 0,40-10,00 mg/dl

2-3 aylık bebeklerde 0,40-2,00 mg/dl

3 aylık çocuklar ve yetişkinlerde 0,40-1,35 mg/dl

Bilirubin Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Bilirubin düşüklüğü kanser belirtisi olabilecek birçok farklı durumdan sadece biridir. Ancak düşük bilirubin seviyeleri her zaman kanser anlamına gelmez ve daha sık olarak başka nedenlere bağlıdır. Bu nedenle, bilirubin seviyesi düşüklüğü yaşayan bir kişi, doktorları tarafından kanser olup olmadığını belirlemek için daha fazla test yapmasını sağlamalıdır.

Bilirubin Düşüklüğü Belirtileri

Bilirubin düşüklüğü belirtileri, nedenine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle herhangi bir semptom göstermezler. Ancak, bilirubin düşüklüğüne bağlı altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığa bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin, karaciğer sorunlarına bağlı olarak karın ağrısı, bulantı, kusma, iştah kaybı, halsizlik ve sarılık gibi belirtiler görülebilir.

Bilirubin Düşüklüğü Neden Olur?

Bilirubin düşüklüğü, farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bazı yaygın nedenler arasında;

Ailesel bilirubin eksikliği,

Karaciğer hastalıkları,

Kan transfüzyonu,

Beslenme yetersizlikleri,

Aşırı alkol tüketimi,

Bazı ilaçlar

Enfeksiyonlar sayılabilir.

Öte yandan bilirubin düşüklüğünün sağlık üzerindeki etkisi tam olarak aydınlatılabilmiş olmamaklar birlikte bazı uzmanlar bilirubinin antioksidan özelliğinin olduğunu düşünmektedir.

Bilirubin Düşüklüğü Ne Demek?

Bilirubin düşüklüğü, kan veya diğer vücut sıvılarında normalden daha düşük seviyelerde bilirubin bulunması anlamına gelir. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin normal yıkımı sırasında oluşan ve vücudun atık ürünlerinden biridir. Karaciğer, bilirubini işleyerek vücuttan atılmasını sağlar. Eğer bilirubin düzeyleri düşükse, bu genellikle karaciğer fonksiyonlarında bir sorun, kan transfüzyonları veya diğer sağlık sorunlarına işaret edebilir.

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