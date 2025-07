Billie Eilish ve James Cameron'dan üç boyutlu proje

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, üç boyutlu bir projeye imza atacağını açıklarken, projede 'Titanic', 'Avatar' gibi ünlü filmlerin yönetmenliğini yapan James Cameron ile birlikte çalışacağını duyurdu.

İngiltere'nin Manchester şehrinde verdiği konser esnasında yeni projesini duyuran 23 yaşındaki şarkıcı, çalışmanın içeriği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

'Co-op Live' adlı mekanda Cameron'ın da izleyiciler arasında olduğu konserde konuşan Eilish, dört gece boyunca sahne performansı esnasında aynı kıyafeti giymesini gerektiren bir çekim yapılacağını söyledi. Görüntülerin nerede kullanılacağına dair detaylar önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Sosyal medyadaki Eilish hayranları projenin bir belgesel, film ya da müzik klibi olabileceğini tahmin ediyor.

James Cameron

Şarkıcı, konser sırasında, "Burada normalden daha fazla kamera olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında bu konuda pek bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebilirim ki, James Cameron adında biriyle çok çok özel bir iş üzerinde çalışıyorum ve bu, 3D olacak" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, önümüzdeki haftalarda sosyal medyadan daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağını ekledi.

Eilish, 2021'de 'Billie Eilish: The World’s a Little Blurry' adlı belgesele ve 'Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles' adlı konser filmine imza atmıştı.