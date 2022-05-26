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Billur Kalkavan'dan açıklama! Kanserle savaşıyor...

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünlü oyuncu, sevenlerinden de bir ricada bulundu

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  • 01
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. 59 yaşındaki Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu.
  • 02
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    "GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

    Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
  • 03
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    'BİR RİCAM VAR'

    Tedavisinin olumlu geçtiğini belirten Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sevenlerinden de bir ricada bulunan oyuncu şunları söyledi:

    Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti, herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.
  • 04
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçilerinden biri de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.
  • 05
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    'ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR BİR ŞEY'

    Kalkavan, liseyi Amerika'da tamamladı. UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı:

    Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘seneye geçersin’ derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.
  • 06
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…

    Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…
  • 07
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    'SINIFTA KALDIM BABAM BİR ŞEY DEMEDİ!'

    Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika’ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum.

    Okul hayatım boyunca çok tacize uğradım. Fiziksel, sözsel her türlü tacize uğradım. Çünkü 3 bin kişiydi Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi)  o zaman bir tek ben sarışındım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için teneffüslerde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum.
  • 08
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    'ASIL ARMATÖR DEDEMDİ'

    Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babama ‘armatör’ diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990’de gelmiş İstanbul’a Fatih’e yerleşmiş sonra Beylerbeyi’ndeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki ’16 bin liraya almış’ şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam…

    Babam, dedemden kalan parayla hayatını sürdürdü. Çok para çaldırdı, kaptırdı! Bir sürü şirketi vardı hep başkalarına devretti. Vergi rekortmenleri listesinde olan bir adamdı babam. Tabii hazıra dağ dayanmıyor…
  • 09
    Billur Kalkavan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kanserle savaşıyor... - Magazin Haberleri

    Kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, ‘olmuyorsa olmaz’ işim olursa yaparım olmazsa da umursamam.

    Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görüntü olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek farkım sorumlu biriyim…

    Babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil. ‘Ihlamurlar Altında’ dizisinde bizim aile iflas ediyordu beni Gaziosmanpaşa’da bir gecekonduya koydular. Dedim ki ‘olmaz, mantık dışı’ tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gaziosmanpaşa’da yaşamıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını… O dönem sözümü geçirememiştim ama Gaziosmanpaşa’da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim, evime haciz de geldi borçlandım da…. Bir sürü hayalim var birçok şey yapak istiyorum.

    Ev temizlemeye bayılıyorum. Ayda bir temizlik için birisi gelir onun dışında temizliğimi kendim yapıyorum.  Sekiz kedimiz var onların yemekleriyle başlıyorum, evi sil, süpür, yemek yap bu şekilde geçiyor zaman…

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