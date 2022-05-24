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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne?

Billur Kalkavan’ın hastalığı sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü yapımcı Hamdi Alkan’ın hastalığını duyurmasının ardından “Billur Kalkavan kimdir, hastalığı nedir?” Sorusu gündeme geldi. Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi dizilerde rol alan Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? İşte, detaylar...

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    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, ne kanseri oldu?

    Billur Kalkavan’ın hayatı ve hastalığı, ünlü oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan’ın paylaşımının ardından gündeme geldi. Ünlü yönetmen Alkan paylaşımına “Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum.” notunu düştü. Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncunun 1.5 aydır tedavi gördüğü ileri sürüldü. Medyada dolaşan haberlerin ardından “Billur Kalkavan kimdir,  kaç yaşında, hastalığı ne ve ne kanseri? Sorularına yanıt arandı. İşte, hayatı ve hastalığı hakkında merak edilenler...
  • 02
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, ne kanseri oldu?

    HAMDİ ALKAN DUYURDU!

     

    Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi  pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
  • 03
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, ne kanseri oldu?

    "GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEKTİR"

     

    Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
  • 04
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, ne kanseri oldu?

    BİLLUR KALKAVAN'DAN AÇIKLAMA

     

    Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.
    Ayrıca bir ricada bulunan ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullandı.
  • 05
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, ne kanseri oldu?

    BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

    Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

     

    1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

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