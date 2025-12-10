Habertürk
Habertürk
        BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025-2026: BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı! BİLSEM giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı 2025-2026: BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri nereden alınır?

        BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, aday gösterilen öğrenciler giriş belgelerini "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' üzerinden alabilecek. 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık'ta başlayacak. Peki 2025-2026 BİLSEM sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte, e-Okul BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 10.12.2025 - 00:49 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:49
        1

        2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık’ta başlayacak. Geri sayım sürerken ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri 9 Aralık Salı bugün erişime açıldı. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2025-2026 BİLSEM giriş yerleri öğrenme ekranı...

        2

        BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

        Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

        2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.''

        3

        BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        BİLSEM giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü'nde yayımlanmdı.

        Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebilecek.

        E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025-2026 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

        Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin sürecin detayları belli oldu.

        Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

        5

        BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

        Ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

        BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Değerlendirmeler ise 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        2025-2026 BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 16-27 Mart 2026 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        Kayıt hakkı kazanan adaylar 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        7

        2025-2026 BİLSEM TAKVİMi

        09 Aralık 2025

        Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        15 Aralık-20 Şubat 2026

        Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

        27 Şubat 2026

        Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        02-06 Mart 2026

        Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

        09-13 Mart 2026

        Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

        16-27 Mart 2026

        Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        30 Mart 2026

        Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        06 Nisan-19 Haziran 2026

        Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        3 Temmuz 2026

        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        6-10 Temmuz 2026

        Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        13-24 Temmuz 2026

        Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        27 Temmuz-28 Ağustos 2026

        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
