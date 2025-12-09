BİLSEM giriş belgesi sorgulama e-Okul ekranı 2025-2026: BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman?
BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları, 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturuldu. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan kılavuza göre, giriş yerleri 9 Aralık Salı bugün belli olacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-2026 BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı...
BİLSEM için geri sayım devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının giriş yerleri öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Kılavuz doğrultusunda ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 9 Aralık bugün e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nereden alınır, ön değerlendirme sınavı ne zaman? İşte, 2025-2026 BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi…
2025-2026 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.
Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin sürecin detayları belli oldu.
Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları, 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 9 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.
E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN?
Ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Değerlendirmeler ise 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 16-27 Mart 2026 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
2025-2026 BİLSEM TAKVİMi
09 Aralık 2025
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Aralık-20 Şubat 2026
Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
27 Şubat 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
02-06 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
09-13 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
16-27 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
30 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
06 Nisan-19 Haziran 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
3 Temmuz 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
6-10 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
13-24 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
27 Temmuz-28 Ağustos 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi