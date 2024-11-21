BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu 2024 2025: BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
BİLSEM sınavı, sınıf öğretmenleri tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavlardır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda belirlenen BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Peki BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2024 2025 BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu
Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan öğrenciler ve velileri, ''BİLSEM sınavı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. u. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu belli oldu. İşte BİLSEM sınav tarihleri
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025'te ilan edilecek. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 11 Aralık'ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
BİLSEM TAKVİMİ 2024-2025
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi