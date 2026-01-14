Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 16 Ocak Cuma kataloğu yayında: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM aktüel kataloğu 16 Ocak Cuma: BİM'de bu hafta neler var?

        BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 16 Ocak Cuma kataloğunda; temel gıda, ihtiyaç ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte güncel BİM aktüel 16 Ocak Cuma ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Giriş: 14.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:40
