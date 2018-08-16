BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürünün yarın uygun fiyatla satışa sunulacağı görülüyor. Regal derin dondurucu öne çıkan ürün olurken, tost makinesi, blender seti, 3 boy valiz, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleri de dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. BİM tarafından daha önce 17 Ağustos'ta uygun fiyata iPhone 6 satışı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak ABD menşeli ürünlere uygulanmaya başlanan boykot nedeniyle bu kampanya BİM tarafından geri çekildi. Konuyla ilgili BİM'den bir açıklama gelmedi. İşte BİM'de satılacak indirimli ürünler.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 17 AĞUSTOS

Regalin derin dondurucu 429 TL

Taş motoru 79,00 TL (6 taksit)

Kılıç testere 129,00 TL (6 taksit)

Paslanmaz çelik satır 18,50 TL

Masat 8,95 TL

Et döveceği 14,95 TL

Düdüklü tencere seti ∼5 lt. ve ∼7lt. 89,90 (6 taksit)

Kavurma tenceresi ∼28 cm 44,90 TL

Orta boy kapaklı güveç 9,95 TL

Tepsili bambu kesme tahtası 29,95 TL

Mutfak tipi çakmak 8,90 TL

Mangal 27,50 TL

Katlanır masa 49,90 TL

Esnek taşıma sepeti 42 lt. 19,95 TL

Şampuan ve saç kremi 8,95 TL

Bay/Bayan Parfüm XO 90 ml. 19,95 TL

3 bıçaklı traş bıçağı 8,95 TL

Katı sabun ışıl pırlanta serisi 150 g. 3,95 TL

Sıvı Sabun ışıl pırlanta serisi 5,95 TL

Duş jeli 7,45 TL

Flormar oje 2,45 TL

Gülşah pompalı aseton 175 ml. 3,95 TL

Queen parfümlü tuvalet kağıdı 19,95 TL

Queen havlu kağıt 15,95 TL

Parex çöp torbası 6,95 TL

17 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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