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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM’e hangi ürünler geliyor? Halı koltuk yıkama makinesinden beyaz eşyaya... BİM indirimli ürünler listesi

        BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?

        BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece zincir marketin Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa çıkaracağı indirimli ürünler belli oldu. Aktüel kataloğuna göre bu hafta farklı kategorilerden onlarca ürün raflarda alıcısını bekliyor olacak. Çekme karavan, espresso makinesi, beyaz eşya, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı süpürge, dikey ısıtıcı, air fryer, buhar kazanlı ütü en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte, BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:10
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        1

        BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu alışverişseverler tarafından inceleniyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri merak ediliyor. Kataloğa göre bu hafta markete; çekme karavandan espresso makinesine, koltuk yıkama makinesiden beyaz eşyaya, elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün geliyor. İşte, BİM 19-20-22 Kasım aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 19 KASIM 2024 KATALOĞU

        Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL

        Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

        Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

        Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

        Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g 87,50 TL

        Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 89 TL

        Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

        Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g 89 TL

        Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g 349 TL

        3

        Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

        Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

        Sleepy Bebek Bezi 229 TL

        Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

        Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

        Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

        Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

        L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL

        Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL

        L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL

        BB Mini Set 109 TL

        Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL

        4

        BİM AKTÜEL 20 KASIM 2024 KATALOĞU

        Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

        Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

        Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL

        Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

        5

        4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

        6

        BİM AKTÜEL 22 KASIM 2024 KATALOĞU

        Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

        Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

        Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

        Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

        Saç Şekillendirici 299 TL

        El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

        Ayak Bakım Seti 249 TL

        Manikür Pedikür Seti 199 TL

        Tırnak Kurutucu 125 TL

        Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

        Led Işıklı Cımbız 79 TL

        7

        Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

        Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

        Boyun Masaj Cihazı 379 TL

        Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

        Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

        EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

        Kirpik Maşası 139 TL

        8

        Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

        Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL

        Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

        Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

        Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

        Dikey Isıtıcı 1.795 TL

        Fanlı Isıtıcı 599 TL

        Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL

        9

        Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL

        Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

        Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

        Süpürge FC9330/07 5.495 TL

        Doğrayıcı 1.449 TL

        Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

        Su Isıtıcı 999 TL

        10

        Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

        Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL

        Sürgülü Süzgeç 49 TL

        Hazneli Rende 139 TL

        Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

        Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

        Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

        Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

        Metal Kare Tepsi 59 TL

        Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

        Petek Kurutmalık 109 TL

        11

        Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL

        Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL

        Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL

        Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL

        Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL

        Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

        Alinda Saklama Kabı ~345 cc 29 TL

        Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL

        Kahve Seti 12 Parça ~91 cc 219 TL

        Odin Kahve Yanı Su Bardağı ~104 cc 79 TL

        12

        Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL

        Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL

        Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL

        Pijama Takımı Kadın 199 TL

        Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL

        Anne Bebek Çantası 59 TL

        PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL

        Polar Balaklava 69 TL

        Polar Boyunluklu Bere 59 TL

        Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL

        Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL

        Şal ~73x175 cm 149 TL

        13

        Öğretmen Bebek 429 TL

        Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

        76 Parça Blok Oyuncak 279 TL

        54 Parça Kule Oyunu 119 TL

        Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL

        Renkli Oyuncak Piyano 179 TL

        Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL

        3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

        Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL

        Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL

        Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL

        Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL

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