BİM 27 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Cuma günü indirimli olacak ürünler yer alıyor. BİM'de 599 liraya satışa sunulacak Alfa 110A Windows dizüstü bilgisayar ile pek çok teknoloji ürünü dikkatleri çekiyor. BiM'de ayrıca pek çok mutfak eşyası (tencere, tabak, saklama kabı gibi) ile bebekler için emzik biberon gibi ürünler yer alıyor. 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi haberimizde.

27 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Hometech ALFA 110A Windows Dizüstü Bilgisayar 599,00 TL,

Uzun süre sarjı giden Xiaomi Mi Band 2 Akıllı Bileklik 95,00 TL,

Trust Taşınabilir Şarj Aleti 12.500 mAh 49,90 TL,

Trust Oyuncu Mouse ve Mouse Pad 24,90 TL,

Trust Oyuncu Klavye 27,50 TL,

Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 27,50 TL,

Trust Youtube Tripodlu Mikrofon 17,50 TL,

Mikado Radyolu Müzik Kutusu Hoparlör 59,90 TL,

Mini USB Vantilatör 24,90 TL,

Kütahya Porselen 18 Parça Yemek Takımı 79,90 TL,

Piccolo Mondi Oyuncak Giysi Dolabım 89,90 TL,

Piccolo Mondi Oyuncak Tır Seti 44,90 TL,

Chef’s Karnıyarık Tenceresi 28 cm 39,90 TL,

Chef’s Sahan Seti 3’lü 64,90 TL,

Chef’s Tava 28 cm 19,90 TL,

Chef’s Krep Tavası 26 cm 16,50 TL,

Kütahya Porselen İkramlık Kahve Fincanı 12 Parça 34,90 TL,

Paşabahçe Azur Mavi Su Seti 7 Parça 21,90 TL,

Etnik Çay Seti 12 Parça 19,90 TL,

Tereyağlık 8,95 TL,

Cam Kase Seti 6’lı 9,95 TL,

Sızdırmaz Saklama Kabı 3’lü 9,95 TL,

Şeffaf Plastik Badyalar 4,95 TL,

Lisanslı Bebek Body 2’li 9,95 TL,

Lisanslı Bebek Önlük 2’li 8,95 TL,

Lisanslı Bebek Şort 2’li 12,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 27 TEMMUZ

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