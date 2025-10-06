BİM aktüel kataloğu 7 Ekim Salı: BİM'de bu hafta neler var?
BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 7 Ekim Salı kataloğunda; temel gıda, ihtiyaç ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte güncel BİM aktüel 7 Ekim Salı ürünler kataloğu...
Giriş: 06.10.2025 - 23:31 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:31
BİM 7 Ekim Salı aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 7 Ekim Salı fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; birçok farklı kategoride alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 7 Ekim Salı güncel aktüel kataloğu...
