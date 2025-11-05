Habertürk
        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta ankastre set geliyor! İşte BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi

        BİM'e ankastre set geliyor! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:31
        BİM 7 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; ankastre set, mini ütü, televizyon, tekstil ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 7 Kasım Cuma kataloğu ve fiyat listesi...

