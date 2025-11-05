BİM'e ankastre set geliyor! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
Giriş: 05.11.2025 - 19:32 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:32
1
BİM 7 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; ankastre set, mini ütü, televizyon, tekstil ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 7 Kasım Cuma kataloğu ve fiyat listesi...
2
3