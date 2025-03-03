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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 7 mart Cuma 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet geliyor!

        BİM 7 mart Cuma 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet geliyor!

        BİM 7 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Bu hafta motosiklet ve elektrikli bisiklet dikkat çekerken; mutfak gereçleri, çocuk oyuncakları, küçük elektrikli ev aletleri de aktüelde yerini aldı. İşte, BİM 7 Mart Cuma aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:00
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        1

        BİM 7 Mart itibarıyla geçerli olacak aktüeli yayınladı. Elektrikli bisiklet, motosiklet, oje kurutucu, siyah nokta temizleyici, çay makinesi, mini fırın, çabuk blender gibi çok çeşitli birçok ürün geliyor. İşte, BİM 7 Mart 2025 Cuma aktüeli...

        2

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

        Mini Fırın 1.690 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

        Çubuk Blender 749 TL

        El Mikseri 799 TL

        Çay Makinesi 999 TL

        Fondü Seti 799 TL

        Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

        LG 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL

        HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

        Kablosuz Speaker 299 TL

        Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

        Akıllı Saat 499 TL

        3

        Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

        Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

        Kırışıklık Giderici 499 TL

        4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

        Tırnak Bakım 229 TL

        Kaş Düzeltici 129 TL

        Oje Kurutucu 129 TL

        Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

        Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

        4

        Omuz Çantası Kadın 359 TL

        Punch Kırlent 169 TL

        Kırlent Punch Kiti 40x40 cm 249 TL

        Cüzdan 99 TL

        Yüz Havlusu ~50x70 cm 75 TL

        El Havlusu ~30x50 cm 34,50 TL

        Mutfak Bezi ~30x50 cm 59,50 TL

        Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

        Vakumlu Hurç 119 TL

        Pijama Takımı Erkek 299 TL

        Pijama Takımı Kadın 299 TL

        Flanel Gömlek Erkek 219 TL

        5

        Hikaye Kitapları 49 TL

        Zihin Açan Aktivite Kitapları Serisi 29 TL

        Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL

        İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 239 TL

        Oyuncak Çantalı Pet Seti 159 TL

        Karakterli Blok Oyuncak 79 TL

        Tahmin Etme Oyunu Bil Bakalım Kimim? 89 TL

        Metal Sök Tak Arabalar 79 TL

        Sürtmeli Hareketli Araba 99 TL

        6

        7 MART CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

        Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

        Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

        Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

        7

        Duvar Süsü 2'li 179 TL

        Fotoğraf Çerçevesi 259 TL

        Şık Kum Saati 499 TL

        Şık Kum Saati 159 TL

        Çam Ağacı Kar Küresi ~4,5 cm 129 TL

        Manyetik Kapaklı Notluk Seti 149 TL

        Pembe Fitilli Kapaklı Defter 139 TL

        Kalem Kutusu 189 TL

        Sedef Kapaklı Defter 199 TL

        Metal Figürlü Ponponlu Tükenmez Kalem 59 TL

        Renkli Simli Yaldızlı Bant 49 TL

        A4 Sekreterlikli Defter Seti 249 TL

        Kırtasiye Seti 299 TL

        8

        Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

        Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL

        Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL

        4'lü Süt / Mama Kabı 42,50 TL

        Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 45 TL

        Lisanslı Çöp Kovası ~5,5 L 79 TL

        Yumurta Saklama Kabı 45 TL

        Kapaklı Saklama Kabı 129 TL

        4 Katlı Modüler Raf 269 TL

        Katlanır Çamaşır Selesi ~25 L 219 TL

        Manuel Su Pompası 59 TL

        9

        Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL

        Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

        Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

        Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

        Cam Vazo 199 TL

        Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

        6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL

        3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL

        3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL

        Karnıyarık Tenceresi 399 TL

        Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL

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