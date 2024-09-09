BİM aktüel 10 Eylül 2024 Salı kataloğu: BİM aktüel kataloğu ile bu Salı hangi ürünler satışa çıkacak?
10 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece BİM markette bu Salı raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Salı kataloğuna göre market ürünleri, bebek bezi, çocuk iç giyim, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ve okula dönüş temalı atıştırmalıklar raflarda yerini alacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 10 Eylül BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…
BİM market, 10 Eylül Salı günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Böylece BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alan ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kataloğa göre market zincirinde bu Salı market ürünleri, bebek bezi, çocuk iç giyim, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, okula dönüş temalı atıştırmalıklar satışta olacak. İşte 10 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.
10 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Fiskobirlik Fındık Kreması 129,00 TL
Ülker Laviva Dolgulu ve Bisküvili Çikolata 36,50 TL
Susamlı Çörekotu Kraker 24,50 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 39,50 TL
Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 42,00 TL
Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 35,00 TL
Ülker Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 45,00 TL
Oslo Vanilya Aromalı Gofret 65,00 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL
Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL
Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL
Banvit Dondurulmuş Piliç Döner 700 G 159 TL
Banvit Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000 G 107,50 TL
Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 G 115 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL
UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52’li 48,50 TL
Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL
Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL
Golden Rose Lip Gloss 99 TL
Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL
Renkli Maskara 119 TL
Fırça Seti 59,75 TL
Makyaj Süngeri Meyve Şekilli 42,50 TL
13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 58 İNÇ 4K Ultra Hd Led Google TV 58P733G 18.975 TL
TCL 55 İNÇ 4K Ultra Hd Google TV 55V6A 17.975 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL
Philips Air Fryer HD9650/90 4.975 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.490 TL
Fakir Çay Makinesi Tea N More 1,7 L 1.090 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
APE RYDER Buffalo-F E-Bike 49.975 TL
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Kablosuz Speaker Silindir Işıklı 265 TL
Pro TWS Kablosuz Kulaklık 399 TL
Akıllı Saat PSSW 299 TL
Akıllı Bileklik 229 TL
Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Kablosuz Sessiz Mouse 179 TL
HDMI Kablo 3 M 99 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 349 TL
Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 849 TL
Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL
Chef's Sütlük 14 cm
Cam Pipetli Bardak 129 TL
Cam Kahve Fincan Seti 12 Parça 169 TL
Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
Cam Sıvı Sabunluk 79 TL
Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 139 TL
Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1.800 cc 129 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
Tefal Sahan ~22cm 529 TL
Tefal Simplicty Tava ~32cm 599 TL
Servis Seti 3'lü 199 TL
Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL
Manuel Rondo ~500 ml 549 TL
2'li Peynir Bıçağı 99 TL
Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası ~5L 34,50 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL
Namaz Elbisesi 199 TL
Pantolon 129 TL
Penye Şal 75 TL
Koltuk Örtüsü 129 TL
Koltuk Şalı 79 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 79 TL
Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL
Tekli Karma Bebek Body 52,50 TL
Yüz Havlusu 69 TL
Masa Örtüsü 49,50 TL
Son Kale Oyunu 129 TL