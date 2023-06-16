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BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu alışseverişseverler tarafından araştırılıyor. Bu hafta BİM kataloğunda; fastfryer, dik süpürge, blender seti ve tencere ön plana çıktı. İndirim fırsatlarımı kaçırmak istemeyenler için 16 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel indirimli ürünlerini haberimizde derledik. İşte, BİM 16 Haziran 2023 kataloğu...

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  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

    BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri müşterisiyle buluştu. 16 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda Babalar Günü'ne özel ürünler ön plana çıkarken ayrıca küçük ev aletleri ve kamp malzemeleri de satışa çıkıyor. İşte, BİM 16 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

    16 HAZİRAN 2023 BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

    Fakir Şarjlı 2in1 İnovax dik süpürge 5.999,00 TL

    TCL 58 inç uydu alıcılı google TV 12.599,00TL

    8.5 L XXL Fastfryer 2.499,00 TL

    Braun Blender seti 1.149,00 TL

    Saç kurutma makinesi 239,00 TL

    Housmart Akıllı Tartı 189,00 TL

    Kumtel Airfrey cam yağ spreyi 59,90 TL

     

     
  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

    Mimilos Katlanır Masa 279 TL

    Katlanabilir Ahşap Kamp Masası 429 TL

    Katlanır Kamp Taburesi 49 TL

    Baby Alive Aksesuarlı Bebek 249 TL

    Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 155 TL

    Blok Seti 144 Parça Farklı renklerde 69 TL

    Kral Şakir Hikaye Kitapları 37.50 TL
  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

    Casio Erkek Kol Saati 459 TL

    Erkek Çanta 89 TL

    Erkek Deri Kemer 89 TL

    Queen Kalanchoe Saklı Bahçe 89,50 TL

    Bisiklet Yaka Pike Tişört 79 TL

    Hambez Pantolon 105 TL

    Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 169 TL
  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

    Cem Pankek Tavası ~ 26 cm 139 TL

    Kare Grill Tava ~ 26 cm 219 TL

    Bonera Çelik Tencere Seti 1.249 TL

    Berlin Düdüklü Tencere Seti 469 TL

    Karnıyarık Tenceresi ~30 cm 399 TL

    Okyanus Home Çekirdek Çıkarıcı 12.50 TL

    Ice Max Buz Aküsü ~350 ml 9,50 TL
  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

    Çekme Helva 45,00 TL

    Gül Aromalı Lokum 39,00 TL

    Türk Kahvesi 39,50 TL
  • BİM aktüel 16 Haziran 2023 kataloğu: Babalar Günü'ne özel ürünler SATIŞTA! BİM indirimli ürünler kataloğu

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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