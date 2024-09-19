BİM 20 Eylül Cuma günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kataloğa göre market zincirinde bu Cuma motosiklet, televizyon, elektrikli bisiklet, buharlı temizleme cihazı, dijital baskül, darbeli matkap, akülü budama makası, akülü tırpan gibi birçok ürün raflara geliyor. 20 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri arasında hırdavat malzemeleri, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri de yer alıyor. Peki, ’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, BİM indirimleri…