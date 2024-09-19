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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 20 EYLÜL 2024 KATALOĞU: Elektrikli bisiklet, motosiklet, hırdavat ürünleri… İşte BİM aktüel kataloğu ile bu Cumanın indirimli ürünleri

        BİM aktüel 20 Eylül 2024 Cuma kataloğu: BİM aktüel kataloğu ile bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak?

        20 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında bu Cuma satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Cuma kataloğuna göre motosiklet, televizyon, katlanabilir elektrikli bisiklet, buharlı temizleme cihazı, darbeli matkap, akülü vidalama seti, zımba tabancası, mini pense seti gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 20 Eylül BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:17
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        1

        BİM 20 Eylül Cuma günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kataloğa göre market zincirinde bu Cuma motosiklet, televizyon, elektrikli bisiklet, buharlı temizleme cihazı, dijital baskül, darbeli matkap, akülü budama makası, akülü tırpan gibi birçok ürün raflara geliyor. 20 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri arasında hırdavat malzemeleri, valiz çeşitleri, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri de yer alıyor. Peki, ’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, BİM indirimleri…

        2

        BİM AKTÜEL 20 EYLÜL 2024 KATALOĞU

        Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

        3

        Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL

        Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL

        Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL

        Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

        Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

        Tost Makinesi 1.299 TL

        Dijital Baskül 279 TL

        3'lü Zigon Sehpa 679 TL

        Elektronik Su Pompası 129 TL

        Mutfak Tartısı 189 TL

        4

        SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

        Darbeli Matkap 600 w 899 TL

        Kıl Testere Takım Seti 199 TL

        Mini Pense Seti 329 TL

        Alüminyum Su Terazisi 129 TL

        Kemer Delme Pensesi 169 TL

        Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

        5

        PP Valiz Büyük boy 799 TL

        PP Valiz Orta boy 699 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

        Flamlı Eşarp 62,50 TL

        Yazma 62,50 TL

        Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

        Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

        Yüz Havlusu 65 TL

        6

        Düdüklü Tencere Seti 849 TL

        Karnıyarık Tencere 429 TL

        Wok Tava 249 TL

        Kapaklı Sürahi 99 TL

        Servis Tabağı 24,50 TL

        3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL

        Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

        Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL

        Borcam Kare Tepsi 199 TL

        7

        4'lü Çerezlik 99 TL

        2'li Seramik Oval Tabak 189 TL

        Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL

        3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL

        Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

        Kristal Sürahi 89 TL

        Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL

        Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

        5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL

        8

        Squishmallows 329 TL

        HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL

        Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL

        Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL

        Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL

        Neon Renkli Bloklar 199 TL

        Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL

        Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL

        Yumuşak Oyuncaklar 99 TL

        Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL

        9

        SGS Akülü Tırpan 20 V 4.0 AH 3.779 TL

        SGS Akülü Budama Makası 20 V 2.779 TL

        Demir Testere Kolu 75 TL

        Ahşap Saplı Çekiç 75 TL

        Beyaz Slikon 63 TL

        Kapı Pencere İzolasyon Bandı 75 TL

        Plastik Çekpas 59 TL

        Cam Menfezi 49 TL

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