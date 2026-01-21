Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 23 Ocak 2026 Cuma kataloğu yayında: BİM'e masaj aleti geliyor! Bu Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel 23 Ocak Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte haftanın fırsatları!

        BİM'de bu hafta; masaj aleti, sandalye ile masa çeşitleri, oyuncak seçenekleri, teknolojik ürünler ve tekstil eşyaları ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 23 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 19:37 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:37
        BİM aktüel 23 Ocak Cuma kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 23 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğu...

