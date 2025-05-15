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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 16 Mayıs 2025: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 16 Mayıs 2025: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Mayıs Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünlerde ankastre set, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:35
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        BİM aktüel ürünler 16 Mayıs 2025 kataloğu belli oldu. Yarından itibaren Metal Ayakkabılık 1.290 TL, Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1.550 TL, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL, Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL, Oturma Grubu Minderli 3.950 TL’den satışa çıkacak. İşte, 16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler

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