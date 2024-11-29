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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 29 Kasım Cuma: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler 29 Kasım Cuma: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Kasım Cuma gününden itibren BİM aktüel kataloğunda cam ankastre set, radyatör, saç kurutma makinesi, televizyon, düdüklü tencere indirimli olacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Peki, 29 Kasım 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 08:02
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        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünleri belli oldu. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve kedi-köpek ürünlerine indirim geldi. Peki, 29 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 29 Kasım 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        2

        BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 KASIM 2024

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

        TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

        Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL

        Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

        11 Dilim Radyatör 2.490 TL

        Saç Kurutma Makinesi 579 TL

        Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL

        3

        Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL

        El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

        Furminatör Pet Tarağı 129 TL

        4

        Kedi Boyun Künyesi 49 TL

        Işıklı Tasma 89 TL

        Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

        Pet Pati Temizleyici 129 TL

        5

        Pet Su Sebili 699 TL

        Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

        Seramik Mama / Su Kabı 249 TL

        Köpek Gövde Tasması 69 TL

        Airtag Uyumlu Tasma 149 TL

        6
        7
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