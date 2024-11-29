BİM aktüel ürünler 29 Kasım Cuma: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Kasım Cuma gününden itibren BİM aktüel kataloğunda cam ankastre set, radyatör, saç kurutma makinesi, televizyon, düdüklü tencere indirimli olacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Peki, 29 Kasım 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünleri belli oldu. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve kedi-köpek ürünlerine indirim geldi. Peki, 29 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 29 Kasım 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 KASIM 2024
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL
Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
11 Dilim Radyatör 2.490 TL
Saç Kurutma Makinesi 579 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL
Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL
El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL
Furminatör Pet Tarağı 129 TL
Kedi Boyun Künyesi 49 TL
Işıklı Tasma 89 TL
Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL
Pet Pati Temizleyici 129 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Seramik Mama / Su Kabı 249 TL
Köpek Gövde Tasması 69 TL
Airtag Uyumlu Tasma 149 TL