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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler 9-12 Temmuz 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! Elektrikli bisiklet, şarjlı diş fırçası, blender set

        BİM aktüel ürünler 9-12 Temmuz 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

        Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri indirimli liste halinde sunan BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet var. 9 Temmuz BİM aktüel ürünlerde aşurelik malzemeler dikkat çekerken 12 Temmuz kataloğunda ise teknolojik aletler bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 9-12 Temmuz 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:30
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        Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM aktüel ürünler belli oldu. Her hafta paylaşılan BİM aktüel afişlerinde evinizin ihtiyaçlarından elektronik aletlere varıncaya kadar birçok ürün çeşidi yerini alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var?

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        BİM 12 TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ

        Senna 50" Ultra HD Google TV: 10 bin 999 lira

        Senna 42" Full HD Google TV: 6 bin 999 lira

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2 bin 999 lira

        Fakir Dik Süpürge: 1.799 lira

        Robot Blender Set: 1.399 lira

        Kumtel USB Mini Fan: 179 lira

        Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 lira

        Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 lira

        Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 lira

        3

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2 bin 999 lira

        Fakir Dik Süpürge: 1.799 lira

        Robot Blender Set: 1.399 lira

        Kumtel USB Mini Fan: 179 lira

        Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 lira

        Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 lira

        Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 lira

        4

        BİM 9 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

        İçim 3×180 gr Labne: 99 TL

        Feast Parmak Patates: 75 TL

        Özgüllü 1 Kg Tereyağı: 289 TL

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        Yurt 200 gr Hazır Aşure: 26,50 TL

        Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt: 149 TL

        Tada 400 gr Mısır Konservesi: 26,50 TL

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